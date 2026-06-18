Castelldefels presentará un proyecto para Vista Alegre y Can Vinader en la segunda convocatoria del Pla de Barris del Govern

El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) ha anunciado que presentará un proyecto para intervenir de forma conjunta en los barrios de Vista Alegre y Can Vinader en la nueva convocatoria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya, conocido popularmente como Pla de barris. En el caso de Castelldefels, se quiere aprovechar la ayuda para destinarla a inversiones en "políticas sociocomunitarias, relacionadas con la sostenibilidad y la transición ecológica, y a la mejora urbanística en los barrios", apunta el consistorio en un comunicado.

Las solicitudes para participar en esta nueva convocatoria, correspondiente a 2026, se podrán presentar entre el 6 y el 17 de julio. Como ya adelantó este diario, son un centenar de municipios los que planean presentar sus proyectos a la segunda convocatoria del Pla de Barris del Govern, dotada con un presupuesto de 200 millones ampliables hasta 400 si los presupuestos catalanes prosperan tal y como está previsto.

Se trata de una línea de ayudas a los municipios para combatir la segregación urbana, reducir las desigualdades sociales y paliar los efectos de la crisis climática sobre la población. Las ayudas se destinan a barrios, villas y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

El Ayuntamiento de Castelldefels, sigue el comunicado, entiende que el Pla de Barris es una oportunidad para mejorar el día a día de los barrios de Vista Alegre y Can Vinader, impulsando acciones en ámbitos como el espacio público, la vivienda, la educación y la acción comunitaria. "El municipio se encuentra ahora en un momento clave: la definición del nuevo proyecto que se presentará a una convocatoria que podría marcar el inicio de una transformación en los próximos años", dice el texto. El Pla de Barris prevé dotaciones de 25 millones de euros. La financiación de las actuaciones que se puedan derivar de esta convocatoria del Pla de Barris, si la candidatura es elegida, se repartirían al 50% entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Castelldefels al tener la ciudad más de 50.000 habitantes.

Participación ciudadana y tres ejes

Para este proyecto, sostiene el consistorio, "la participación de la ciudadanía es imprescindible". La primera acción fue una carpa informativa y participativa, que tuvo lugar el 5 de junio en la pista de baloncesto de Blas Infante, en el marco de la fiesta del barrio de Vista Alegre. "Durante la actividad se facilitó información sobre las actuaciones propuestas en el marco del Pla de Barris y se recogieron aportaciones de la ciudadanía mediante notas adhesivas situadas sobre un plano de la zona de actuación, para identificar necesidades y propuestas de mejora en el barrio", dice. Posteriormente, las aportaciones recogidas se ordenaron y reformularon para agrupar ideas similares y facilitar su incorporación a la plataforma Participa311, manteniendo el contenido original.

Las propuestas de la ciudadanía se clasificaron según los tres ejes del Pla de Barris. El primero, transformaciones físicas y urbanas, incluye actuaciones vinculadas a la reurbanización de calles, la accesibilidad, la rehabilitación y la vivienda; entre las ideas planteadas figuran la mejora de la accesibilidad de las aceras, los pasos de peatones accesibles, la instalación de escaleras mecánicas, la mejora y el mantenimiento de calles y las intervenciones en el paseo del Castell.

El segundo eje, transición ecológica y ambiental, agrupa actuaciones relacionadas con la creación de espacios verdes, la biodiversidad urbana, la gestión eficiente del agua, los residuos y el compostaje; en este ámbito se propusieron refugios climáticos, espacios de sombra, mejoras en el parque de la Granota y la limpieza y el mantenimiento del espacio público.

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El tercer eje, acción socioeconómica y comunitaria, reúne actuaciones orientadas a la dinamización socioeconómica, la inclusión y la convivencia, la igualdad de género, la salud, el deporte, la cultura, la educación y la participación ciudadana; entre las peticiones se incluyeron un servicio de enfermería en Vista Alegre, medidas para facilitar el pequeño comercio de barrio, espacios para jóvenes, un pabellón deportivo de acceso libre y mejoras de la convivencia y la seguridad en algunas calles de los barrios.