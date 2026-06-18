Casa Gay acelera su transformación digital tras más de 130 años equipando a la hostelería

Casa Gay acelera su apuesta por la digitalización tras más de 130 años como referente de la restauración catalana. La histórica empresa barcelonesa, especializada en distribución de equipamiento para hostelería y alquiler para eventos, acaba de lanzar su primera revista de tendencias. La iniciativa se suma a nuevos catálogos especializados, un podcast y a una estrategia de transformación digital con la que busca reforzar su posicionamiento como colaboradora estratégica de los profesionales del sector.

Antes de la modernización del sector, Casa Gay ya contaba con un siglo de trayectoria vinculada a la transformación de Barcelona y de la hostelería. Fundada entre 1892 y 1893 como empresa de alquiler de mobiliario, participó en algunos de los principales acontecimientos de la ciudad, gestionó las históricas sillas de La Rambla y consolidó su crecimiento tras la Exposición Internacional de 1929. La apertura de su establecimiento en la calle Roger de Llúria en 1935 marcó el inicio de una nueva etapa vinculada a la distribución para hostelería, una línea de negocio que acabaría convirtiéndose en uno de los pilares de la compañía.

Hoy, bajo la dirección de Martí Arias Ortega y Julia Menéndez, quinta generación al frente del negocio familiar, Casa Gay factura alrededor de 7,5 millones de euros anuales. La empresa cuenta con una plantilla de cerca de medio centenar de trabajadores y comercializa más de 20.000 referencias, sobre todo productos como vajillas, cubertería y cristalería. Además, mantiene una cartera activa de unos 4.000 clientes profesionales.

La distribución de equipamiento gastronómico concentra cerca del 80% de su actividad. Entre sus clientes figuran alrededor de 3.000 restaurantes, 300 hoteles y otros 700 negocios vinculados a la restauración y el ocio, como bares, coctelerías, cafeterías o salas de banquetes.

La segunda gran línea de negocio es el alquiler de material para eventos, un servicio que presta a entre 800 y 1.000 clientes al año, desde particulares hasta empresas organizadoras de eventos, organismos públicos y entidades asociativas. Paralelamente, la compañía atiende cada año a unos 12.000 clientes en su histórica tienda de Barcelona y opera desde un centro logístico de 4.500 metros cuadrados situado en el paseo de la Verneda.

La transformación digital de una empresa centenaria

La capacidad de adaptación ha sido una constante a lo largo de la historia de Casa Gay. Para Arias, la continuidad de la empresa no responde únicamente a la tradición familiar, sino también a una forma determinada de entender el negocio. “Todas las generaciones han tenido que afrontar retos distintos; lo que siempre se ha mantenido es una vocación de servicio al cliente, la honestidad y la prudencia", afirma. Según el directivo, esta filosofía ha permitido a la compañía evolucionar sin perder la proximidad que históricamente ha caracterizado su relación con clientes y proveedores.

Martí Arias Ortega, quinta generación al frente de la tienda Casa Gay, en el establecimiento de la calle Roger de Llúria, 12. / Belén González / EPC

En los últimos años, la adaptabilidad de la empresa se ha traducido en una apuesta decidida por la digitalización. "No éramos una empresa especialmente avanzada tecnológicamente", reconoce Arias. Para responder a las nuevas exigencias del mercado, Casa Gay ha impulsado inversiones en gestión de datos e infraestructura digital con el objetivo de agilizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. Este proceso de transformación convive con una apuesta por equipos intergeneracionales que combinan experiencia y nuevas formas de trabajo.

La evolución digital de la empresa también se ha reflejado en la creación de nuevos contenidos dirigidos al sector. En los últimos meses, Casa Gay ha lanzado los catálogos ‘Esenciales de Mesa’, ‘Selección Cristalería’ y ‘Selección Cubertería’, concebidos para responder a las necesidades de una hostelería cada vez más especializada: "Hemos decidido segmentar la oferta en lugar de hacer catálogos más generalistas. Queremos que el cliente pueda inspirarse sin demasiado ruido", indica.

Inspiración que se lee y escucha

La apuesta por este tipo de contenido ha ido un paso más allá con la publicación de la primera revista de inspiración de la empresa. El magacín ha sido elaborado en colaboración con el estudio creativo Clase, el diseño de la agencia parisina Nelly Rodi y la mirada del fotógrafo Daniel Molina.

La publicación recoge cuatro universos de inspiración para la temporada primavera-verano y busca traducir las tendencias emergentes en soluciones aplicables a la restauración. El objetivo, define Arias, es ofrecer a las profesionales herramientas para anticipar cambios estéticos y funcionales en el sector: "Forma parte de nuestro papel de inspirar a los clientes".

La estrategia se completa con iniciativas como ‘Mesa para Dos’, el pódcast gastronómico de Casa Gay, impulsado junto a la periodista Magda Minguet. Paralelamente, la compañía trabaja en la preservación de su archivo histórico, un fondo documental que reúne fotografías, documentos y materiales vinculados a más de un siglo de actividad empresarial y que permite recorrer, a través de la trayectoria de la empresa, parte del último siglo de historia de la capital catalana.

De cara al futuro, la empresa prevé profundizar en su proceso de transformación tecnológica sin renunciar a los valores que han definido su trayectoria. "Dentro de diez años imagino una Casa Gay muy transformada, pero con la misma esencia", concluye Arias. El objetivo pasa por consolidar la propuesta digital de la compañía, reforzar el servicio y mantener su capacidad de prescripción dentro del sector: "Queremos seguir inspirando a nuestros clientes y gestionar Casa Gay como un oficio, no como un negocio".