El Brisa vuelve a Gavà: empresarios del ocio nocturno descartan llevar el concurso del 'macrotardeo' a los tribunales

El Brisa Open Air volverá a las noches de Gavà (Baix Llobregat) este verano. A las puertas de que se adjudique el polémico concurso al mismo grupo que ya organizó el evento el año pasado, los empresarios del ocio nocturno que trataron de paralizar la licitación descartan ahora llevar el proceso de contratación a los tribunales. A consultas de este diario, apuntan que mantienen los reproches que recogía un recurso que presentaron al Ayuntamiento de Gavà y que, entre otras cuestiones, apuntaba a que los pliego y las condiciones del concurso favorecían al mismo operador que organizó el 'macrotardeo' en 2025. Sin embargo, señalan que, pese a defender su postura, no les compensa entrar en un litigio que podría alargarse años.

Este 'macrotardeo' al aire libre que permitió dar respuestas a las demandas de más espacios de ocio en la ciudad, sin molestar a vecinos, dado que el espacio se ubica en un tramo del polígono que colinda con el Parc Agrari. Miles de personas acudieron y fue todo un éxito. Así, si no hay sorpresas, el consistorio gavanense adjudicará en breve el concurso a Aribau Global Solutions, SL —empresa vinculada al Grupo Lancaster y a El Paripé—, el mismo grupo que ya organizó las distintas ediciones del festival el año pasado. La empresa ha quedado como la empresa mejor posicionada tanto en los criterios objetivos como en los más subjetivos.

Tan solo otra empresa llegó a presentar una oferta: BN Grup 2019, pero su propuesta ha sumado muchos menos puntos que la de Aribau Global Solutions. Por ello, ahora, se trasladará la propuesta de adjudicación del concurso al servicio de contratación del consistorio en favor del grupo Aribau Global Solutions, SL. De este modo, si el proceso burocrático sigue los ritmos previstos, el Brisa se quedará en Gavà, al menos durante dos años, aunque posiblemente sean cuatro. La licitación del consistorio prevé una cesión del espacio por un máximo de cuatro años —dos fijos y otros dos posibles de prórroga— que se concentraría entre el 1 de mayo y el 2 de noviembre —de jueves a domingo—. Una vez pase este periodo, la explotación del espacio deberá volver a salir a concurso público.

Conflicto con la administración

El consistorio licitó así hace dos meses un nuevo concurso público para que esa zona en desuso del municipio acoja temporalmente un espacio dedicado al ocio nocturno. Sin embargo, esta licitación ha estado bajo la lupa de distintas empresas del sector del ocio nocturno de Barcelona, el Baix y otras partes del área metropolitana porque, apuntaban, "favorece al anterior operador". Tras su publicación, un total de siete empresas y profesionales del ocio nocturno del área de Barcelona y el Baix Llobregat presentaron un recurso de reposición, que adelantó y al que accedió EL PERIÓDICO, tras considerar que los requisitos de la licitación eran "desproporcionados".

Entonces, las empresas dijeron que el proceso generó "interrogantes sobre el grado real de concurrencia y neutralidad del proceso" y que varios de los requisitos incluidos en los pliegos administrativos y técnicos limitaban "de forma significativa el acceso de empresas potencialmente interesadas". Además, el recurso estimaba que el tiempo que estuvo abierta la licitación fue "claramente insuficiente" para poder preparar todos los planes que los pliegos de licitación reclaman —se publicó el 22 de abril y se cerró el 7 de mayo—. Las siete empresas insistieron en su recurso en que la combinación de condiciones exigidas reducía "considerablemente el número de operadores capaces de concurrir".

Por ello, los firmantes solicitaron al ayuntamiento que dejase sin efectos la aprobación del expediente para licitar esa ocupación temporal de la plaza de John Lennon para llevar a cabo nuevos 'tardeos', dado que insistieron en que los pliegos "favorecen estructuralmente al operador que ya gestionó el espacio durante la temporada 2025". A preguntas de este diario, fuentes municipales señalaron ya entonces que el consistorio consideraba que "no existe base para la suspensión temporal de la licitación".

Las mismas fuentes municipales defendieron que las condiciones a cumplir por las empresas que optasen a la licitación tenían como finalidad garantizar "la calidad de la oferta" de la plaza John Lennon partiendo de tres aspectos fundamentales: "La seguridad y el orden en el espacio; la experiencia y solvencia del operador; y una mejora ostensible de la programación". También sostuvieron que el plazo fijado para la presentación de las ofertas era "el legalmente establecido y así lo han validado los servicios jurídicos y técnicos municipales", que, siguieron, "han emitido todos los informes positivos sobre el procedimiento".