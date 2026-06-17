Vídeo viral
Un hombre en silla de ruedas circula por la Ronda Litoral de Barcelona y deja atónito a un taxista
Las imágenes muestran cómo el señor avanza por el arcén de la vía rápida mientras un taxista reacciona con incredulidad
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En los grupos de WhatsApp de taxistas se comparten a diario todo tipo de noticias, anécdotas y situaciones curiosas que, a menudo, dan la sensación de que ya nada puede sorprenderles. Sin embargo, siempre aparece alguna escena que vuelve a dejarles con la boca abierta.
Es lo que ha ocurrido esta semana con un vídeo que circula entre conductores del sector y que muestra a un hombre circulando con su silla de ruedas eléctrica por la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, una vía de alta capacidad donde este tipo de "vehículo" está prohibida.
Las imágenes, captadas el pasado martes a plena luz del día, muestran al hombre recorriendo la ronda a la altura de la Vila Olímpica, en sentido Llobregat. En el vídeo se observa cómo el señor avanza, a su ritmo, por el arcén derecho de la vía, mientras es adelantado por una moto y, después, por el taxi desde el que se graba la escena.
El propio conductor del taxi, sorprendido, pronuncia las siguientes palabras mientras registra la situación. "Atención porque hay un nuevo vehículo en la Ronda Litoral. Hostia, qué fuerte. ¿Se ha perdido, o es que le hace ilusión?", comenta entre la estupefacción y el humor. Poco después, insiste incrédulo: "Madre mía, ¿dónde va este señor?".
En ese momento, el taxista decide llamar su atención desde la ventanilla al rebasarlo: "¡Oiga, que está prohibido ir por aquí!", le grita. El hombre, que continúa circulando con su silla de ruedas, no parece inmutarse ante la advertencia y continúa su trayecto.
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