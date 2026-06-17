Tipuana tipu, la flor amarilla que cubre de nuevo Barcelona (y alrededores)

Las calles de Barcelona y de las localidades aledañas se vuelven a cubrir, un año más, de un manto de flores amarillas o anaranjadas. El espectáculo se repite anualmente por doquier, también en ciudades y pueblos de toda España.

El manto floral es de las llamadas flores de tipuana, un árbol procedente de Sudamérica y que suele florear Barcelona entre junio y julio, a finales de primavera, pero que este año, de nuevo, avanza su llegada por el adelanto de las altas temperaturas.

La tipuana tipu, conocida comúnmente como tipa o tipa blanca, es una especie de árbol que pertenece a la familia de las leguminosas y es nativa de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es ampliamente cultivada en diversas regiones del mundo debido a su atractiva apariencia y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas: es un árbol al que no le hace excesivo daño la sequía.

Llamativas y decorativas

El motivo de que sea tan común es que resiste perfectamente la polución, sus flores de color amarillo brillante o anaranjado son muy decorativas y tienen forma de mariposa. Se agrupan en racimos colgantes que cuelgan de las ramas, brindando un espectáculo visual impresionante.

La tipuana compite en belleza con la jacaranda y sus flores violetas, que son un espectáculo para disfrutar en el mes de junio. Y, como pasa con ellas, sus flores se quedan adheridas a cualquier superficie: zapatos, ruedas de bicicleta o moto... Con el consiguiente peligro, porque son resbaladizas.

A principios de siglo XX

La tipuana llegó a Barcelona con las obras de la Exposición Universal de 1929. Fue una apuesta de Nicolau Rubió i Tudurí, que era el director de Parcs de Barcelona, y del paisajista francés Jean-Claude Forestier.

El árbol de la tipuana tiene la copa ancha porque sus ramas se extienden en dirección horizontal. Las hojas, de un verde muy vivo y aspecto delicado, permanecen en el árbol casi hasta la primavera.

Las hojas se parecen mucho a las de las robinias y las sóforas, pero no tienen pinchos como las primeras ni el extremo superior (ápex) apuntado como las segundas. Las tres especies también se diferencian por los frutos.

Flores amarillas del árbol tipuana en la Avda. Bogatell / FERRAN NADEU

La tipuana tipu es un árbol que requiere de exposición al sol. Por eso, predomina en las zonas costeras y en el sur, sobre todo. Crece perfectamente en todo tipo de suelos, incluso en los calizos.

Pero necesita espacio para poder extender sus raíces, así que se debe plantar a unos 7-10 metros lejos de cualquier construcción y de fuentes de agua.