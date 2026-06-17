Supermercados Consum hará un centro logístico en la antigua Vidriería Rovira, la que fuera fabricante de botellas para Damm y Freixenet

El solar de la Zona Franca de Barcelona donde se encuentra la antigua fábrica de Vidriería Rovira, la empresa que durante años produjo las botellas para compañías como Damm y Freixenet, acogerá en el plazo de un par de años un centro logístico para productos frescos, refrigerados y congelados de la cadena de distribución Consum, que prevé invertir unos 100 millones de euros en el proyecto. La cooperativa valenciana, que este miércoles ha presentado sus resultados del año pasado en Catalunya, ha logrado la concesión del espacio a 30 años y espera iniciar en unos meses la construcción de la nueva planta, que dispondrá de unos 50.000 metros cuadrados. La inversión encaja, según ha destacado el director general de la compañía, Antonio Rodríguez Lázaro, con la estrategia de expansión de Consum en Catalunya. "Si nuestra previsión es abrir una media de 20 nuevas tiendas al año, estamos hablando de que en cinco años tendremos que suministrar a un centenar más de establecimientos que ahora", ha señalado Rodríguez.

Las nuevas instalaciones completarán a la gran plataforma logística de 92.000 metros cuadrados con que cuenta la empresa de supermercados también en la Zona Franca de Barcelona y al ambicioso proyecto de otros 100.000 metros cuadrados en Montcada i Reixac (Vallès Occidental), este último todavía en fase de trámites administrativos. Además, la firma tiene previsto invertir este año un total de 58,6 millones de euros en Catalunya (de los que 46,4 millones serán para abrir nuevas tiendas y ampliar o reformar algunas de las ya existentes), después de haber incrementado el año pasado 10,5% su volumen de negocio en esta comunidad, hasta alcanzar los 1.184 millones de euros, ha explicado Rodríguez Lázaro.

Un momento de la comparecencia del director general de supemercados Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, ante la prensa, este miércoles. / Consum

Una fábrica con historia

Fundada en 1914 por Magí Rovira Carreté en L'Hospitalet de Llobregat, la actual factoría de Vidriería Rovira data de 1980, cuando los herederos del primer emprendedor se trasladaron en la Zona Franca. Siete años más tarde, el gigante estadounidense Owens Illinois Glass (O-I Glass) compró el 100% de la empresa. La compañía se hizo popular por ser uno de los motores de la industria vidriera catalana y por ser también el fabricante de las botellas que consumían marcas como Damm y, de manera más puntual, de Freixenet. La crisis que llevó al cierre de la fábrica en marzo de 2025, se desencadenó cuando la multinacional propietaria de la empresa derivó a Francia la producción de envases de vidrio.

Una pancarta en una valla de la empresa Vidrieria Rovira en contra de los despidos de la plantilla / ACN

El fin de la actividad supuso el despido de 168 trabajadores con prejubilaciones, indemnizaciones por despido de un mínimo de 25.000 euros y el compromiso de crear una mesa de reindustrialización, que es la que ha aceptado finalmente la propuesta de Consum para volver a poner en marcha, al menos, el solar de casi 80.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua fábrica.

Aperturas y contrataciones

Consum prevé abrir este 2026 siete nuevas tiendas en Catalunya (una en Vilanova i la Geltrú, otra en Viladecans, dos en Terrassa, una más en el mercado de L'Abaceria de Barcelona, una sexta en Badia del Vallès y la séptima en Balaguer), que se sumarán a las 13 nuevas franquicias Charter, el formato urbano de la compañía. Para ello, tiene intención de contratar a 300 personas, algo menos que los 400 trabajadores que fichó el año pasado, con lo que amplía la plantilla en Catalunya a 5.000 personas.

El director general de la cooperativa ha destacado el reto que supone abrirse camino en Catalunya, donde encuentran "la mayor competitividad" de distribuidores y marcas de supermercado de toda España; con operadores regionales de mucho peso y también con "consumidores exigentes", no solo los locales, sino también una parte importante de extranjeros residentes y turistas.

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A pesar de estos retos, Consum ha alcanzado una cuota de mercado del 7,2% y se posiciona como el quinto operador de distribución alimentaria en cuanto a superficie en la comunidad autónoma, según datos de la compañía de medición de mercados Nielsen. En Catalunya, Consum cuenta con alrededor de 300 supermercados, con 121 tiendas propias y otras 168 franquicias Charter.