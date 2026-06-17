David Bondia y Gemma Calvet presentan sus candidaturas a la Sindicatura de Greuges de Barcelona con propuestas contrapuestas

Los dos candidatos que concurren al proceso de elección de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, David Bondia y Gemma Calvet, han presentado este miércoles sus candidaturas a los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona.

En una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interno del Ayuntamiento de Barcelona, el actual Síndic, David Bondia, que se presenta a la reelección, y la jurista y exdiputada de ERC Gemma Calvet, que lo hace por primera vez, han expuesto sus programas a los concejales, cuyo voto será decisivo para la designación.

Hasta finales de este mes de junio, el proceso de elección de quién será el Síndic de Barcelona en los próximos cinco años, hasta 2031, está en la fase de votación ciudadana del proceso participativo, que no es vinculante, a través de la plataforma Decidim.barcelona.

Tras esta consulta, el alcalde Jaume Collboni propondrá al pleno su candidato y este lo aprobará o no.

Candidatura de Bondia

David Bondia, que logró el liderazgo de la Sindicatura en 2021, con Ada Colau como alcaldesa, ha puesto en valor sus cinco años de experiencia y ha expuesto su proyecto, "Defendiendo el derecho a vivir bien en la ciudad".

Bondia ha explicado que su propuesta incluye que la defensoría, además de supervisar el funcionamiento del ayuntamiento, colabore haciendo propuestas para repensar la ciudad en cuestiones como abordar el sinhogarismo o poner la IA al servicio de las personas.

Candidatura de Calvet

Por su parte, Gemma Calvet, la candidata aspirante, ha defendido la necesidad de "independencia absoluta" de la Sindicatura y ha subrayado que hace falta "renovar" la institución para que esté "viva".

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Calvet ha sostenido que "la renovación no implica suspenso al Síndic, Bondia", aunque ha criticado que en sus cinco años no haya abordado los retos de la violencia machista, la igualdad y los derechos lingüísticos para garantizar el catalán, para ella prioritarios.