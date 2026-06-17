Pride Barcelona 2026 desplegará una decena actos y una gran manifestación con el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo'

El Pride Barcelona 2026 desplegará desde el 27 de junio un programa con alrededor de una decena de actividades gratuitas centradas en la "interseccionalidad", que culminará con una manifestación reivindicativa desde plaza Universitat hasta Arc de Triomf el 18 de julio.

La entidad ha presentado este miércoles la campaña de este año, bajo el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo', en un acto con su presidente, Ferran Poca, y vicepresidenta, Maria Giralt. La nueva edición bate el récord histórico de apoyo social al implicar activamente a 16 organizaciones en su grupo motor y contar con el respaldo de más de 40 colectivos de la ciudad, ha destacado Poca.

Por su parte, Giralt ha defendido la "interseccionalidad" como una mirada imprescindible para visibilizar que la discriminación por orientación sexual se agrava al cruzarse con factores como la edad, el origen o la situación socioeconómica.

Entre las actividades destacadas de la programación se encuentra la proyección el 30 de junio del documental 'Cashing Out' sobre la memoria histórica del VIH, así como una propuesta artística e informativa sobre el 'chemsex' sin prejuicios el próximo 3 de julio.

Deportes, charlas y música

El calendario incluye también el torneo deportivo Queers League, fijado para el 5 de julio, y una mesa redonda sobre las diásporas asiáticas queer, que se celebrará el 8 de julio en la sede de Casa Àsia.

La salud laboral en el tejido empresarial se abordará el 9 de julio en la jornada Think Plus, que cerrará con la actuación musical de Doctor Prats, dando paso el 11 de julio al ya tradicional Vermut Trans para visibilizar las realidades no binarias.

El 14 de julio se proyectarán cortometrajes del festival de cine FIRE!! en Gira en el Ateneu Fort Pienc y un taller internacional de trabajo sobre activismo que tendrá lugar el miércoles 15 de julio.

Los actos centrales regresarán a las calles del centro del 16 al 18 de julio, con el pregón en la plaza Universitat y diversos escenarios en el paseo de Lluís Companys, cuyo cartel lúdico definitivo se revelará el próximo 25 de junio.

La gran manifestación reivindicativa del sábado 18 de julio, que cerrará la campaña de este año, saldrá de plaza Universitat, avanzará por la Gran Via hasta Tetuan y bajará por paseo de Lluís Companys hasta llegar a Arc de Triomf.

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