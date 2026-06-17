Un macrotardeo de Gavà bajo sospecha del sector del ocio nocturno, adjudicado a la misma empresa que ya lo había ganado

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) prevé adjudicar en breve el contrato para llevar a cabo un macrotardeo en la zona del centro comercial Barnasud a Aribau Global Solutions, SL, el mismo grupo que el año pasado ya gestionó esta cita y propulsó el Brisa Open Air. Miles de personas acudieron y fue todo un éxito a lo largo del verano. El consistorio licitó así hace dos meses un nuevo concurso público para que esa zona en desuso del municipio acoja temporalmente un espacio dedicado al ocio nocturno. Un evento que, en 2025, permitió dar respuestas a las demandas de más espacios de ocio en la ciudad, sin molestar a vecinos, dado que el ámbito se ubica en un tramo del polígono que colinda con el Parc Agrari. Sin embargo, este concurso ha estado bajo la lupa de distintas empresas del sector del ocio nocturno de Barcelona, el Baix y otras partes del área metropolitana porque, apuntaban, "favorece al anterior operador". Finalmente, la empresa que ya se hizo cargo del tardeo, repetirá este 2026 y otros tres años más —incluyendo prórrogas— si no hay sorpresas.

Tras la publicación de la licitación, un total de siete empresas y profesionales del ocio nocturno presentaron un recurso de reposición, que adelantó y al que accedido EL PERIÓDICO, tras considerar que los requisitos de la licitación eran "desproporcionados". Entonces, las empresas dijeron que el proceso generó "interrogantes sobre el grado real de concurrencia y neutralidad del proceso" y que varios de los requisitos incluidos en los pliegos administrativos y técnicos limitaban "de forma significativa el acceso de empresas potencialmente interesadas". Además, el recurso estimaba que el tiempo que estuvo abierta la licitación fue "claramente insuficiente" para poder preparar todos los planes que los pliegos de licitación reclaman —se publicó el 22 de abril y se cerró el 7 de mayo—.

Por ello, los firmantes solicitaron al ayuntamiento que dejase sin efectos la aprobación del expediente para licitar esa ocupación temporal de la plaza de John Lennon para llevar a cabo nuevos 'tardeos', dado que insistieron en que los pliegos "favorecen estructuralmente al operador que ya gestionó el espacio durante la temporada 2025". A preguntas de este diario, fuentes municipales señalaron ya entonces que el consistorio consideraba que "no existe base para la suspensión temporal de la licitación".

Las mismas fuentes municipales defendieron que las condiciones a cumplir por las empresas que optasen a la licitación tenían como finalidad garantizar "la calidad de la oferta" de la plaza John Lennon partiendo de tres aspectos fundamentales: "La seguridad y el orden en el espacio; la experiencia y solvencia del operador; y una mejora ostensible de la programación". También sostuvieron que el plazo fijado para la presentación de las ofertas era "el legalmente establecido y así lo han validado los servicios jurídicos y técnicos municipales", que, siguieron, "han emitido todos los informes positivos sobre el procedimiento".

Dos empresas pugnaron por el concurso

La última documentación publicada por el consistorio relativa al concurso en cuestión señala que Aribau Global Solutions, SL —empresa vinculada al Grupo Lancaster y a El Paripé— ha quedado como la empresa mejor posicionada tanto en los criterios objetivos como en los más subjetivos. Tan solo otra empresa llegó a presentar una oferta: BN Grup 2019, pero su propuesta ha sumado muchos menos puntos que la de Aribau Global Solutions. La mayor diferencia corresponde a la parte de valoraciones más subjetivas, en la que el anterior operador ha sumado 67,20 puntos, mientras que BN Grup 2019 solo ha logrado 45,15. En la parte objetiva, principalmente vinculada al precio, ambas compañías han prácticamente empatado (con 19,47 puntos la primera y 19 la segunda). Por ello, ahora, se trasladará la propuesta de adjudicación del concurso al servicio de contratación del consistorio en favor del grupo Aribau Global Solutions, SL.

Las siete empresas insistieron en su recurso en que la combinación de condiciones exigidas reducía "considerablemente el número de operadores capaces de concurrir". Entre ellas, destacaron la obligación de acreditar experiencia específica en gestión de espacios de ocio de temporada con aforos superiores a 3.000 personas durante al menos tres temporadas, así como la organización de eventos de gran capacidad en los últimos cinco años. A ello se sumaba la obligación de disponer, desde el momento de presentación de la oferta, de un equipo técnico y directivo altamente especializado y ya vinculado laboralmente a la empresa. Requisitos que consideraron "poco habituales como condiciones eliminatorias en licitaciones de estas características".