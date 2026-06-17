Lluïsa Moret defiende el papel de los municipios frente a los discursos que apuestan por la confrontación

El mar que baña las costas de Barcelona, el norte de África y el sur de Europa ha sido durante buena parte de la historia el campo de batalla y una gran frontera natural entre pueblos de ambos continentes, pero también un puente entre culturas y economías de ambos lados que ha ayudado a la prosperidad de las civilizaciones. La presidenta de la Diputación de Barcelona (Diba), Lluïsa Moret, ha invocado la necesidad de apostar por este segundo papel del mar Mediterráneo que, durante más de 3.000 años, ha permitido avances fundamentales en la configuración de las sociedades actuales.

Lo ha hecho durante una de las intervenciones más madrugadoras que han tenido lugar en la jornada inaugural del III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Un evento impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa se celebra del 16 al 18 de junio en el Cosmocaixa de Barcelona. "No se nos ocurre un mejor sitio que represente mejor esta fuerza del Mediterráneo, ese Mediterráneo que es un epicentro histórico de civilizaciones, de culturas, pero también de búsqueda y de creación de puentes y vínculos, generadores de prosperidad, generadores de proyectos referentes al mundo", ha apuntado Moret sobre la elección de Barcelona como tercera sede de este cada vez más clásico evento anual.

Así, la edil ha reivindicado la necesidad de foros como el organizado por Prensa Ibérica como la única oportunidad que tenemos para que miradas tan diversas como las de las instituciones, los políticos, el sector privado, la cultura y la sociedad civil "coincidan y se sientan todas y todos interpelados por los mismos problemas, retos y sean capaces de asumir compromisos". En esta misma línea, Moret ha apuntado en que tanto el trabajo de la Diputación en las distintas urbes como la celebración de estos foros "son útiles" porque "generan esperanza, vínculos, alianzas y porque, sobre todo, se comparten desde un objetivo de construcción colectiva".

Mayor cohesión contra los discursos de odio

Moret ha instado a ser fieles a la tradición humanística y de diálogo que ha forjado la Europa de hoy y a buscar ideas y propuestas para en pro de la cohesión en esta época de grandes retos y en la que los discursos de odio y que buscan dividir a la población aspiran a ganar adeptos. La presidenta de la Diputación, administración que gestiona recursos para los 311 municipios que integran la demarcación de Barcelona, ha advertido de la desafección hacia las instituciones que impulsan también esos discursos "de confrontación" y ha reivindicado los pueblos y ciudades como el mejor campo de batalla en el que contrarrestarlos.

Ha remarcado así Lluïsa Moret la importancia de que las instituciones, públicas y privadas, aboguen por la "cohesión social y la equidad territorial". "No podemos impulsar políticas públicas que no estén enfocadas en poner en el centro los derechos de los ciudadanos y que no den respuesta a sus necesidades", ha insistido. En esta línea, Moret ha insistido en que, cuando hablamos de prosperidad compartida y cohesión hablamos, al final, de municipios y de los vecinos que los habitan. "Si hablamos de infraestructuras o del ciclo del agua, hablamos de de pueblos y ciudades. En este mundo lleno de incertezas, es una certeza que la vida cotidiana todavía pasa en los municipios", ha añadido.

Así, la presidenta de la Diputación ha evocado el lema del Foro de este 2026 para abordar los principales retos del mediterráneo: ‘Un Mar de Compromisos’. Ha dicho Moret que estos compromisos son “diversos y exigentes” y que deben hacerse con la mirada puesta en el territorio, en sus vecinos, en sus derechos y “en su bienestar y calidad de vida”. Unos compromisos que, según la también alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, deben dirigirse especialmente hacia las personas y colectivos que se encuentran más al margen de los derechos. Todo ello en el marco de una mirada territorializada que, en este momento de la historia en la que la relación es más directa que nunca entre aquello que pasa a nivel global y local, es fundamental.

Como ejemplo de la necesidad de adaptar las políticas al territorio, Lluïsa Moret ha recordado que en la Gran Barcelona de los más de cinco millones de habitantes hay alrededor de 100 municipios que suman menos de 1.000 habitantes. "Cuando la gente piensa en Barcelona, normalmente la primera mirada es la metropolitana, la cosmopolita, pero también tenemos otras realidades que tenemos que abordar", ha señalado la edil, que ha insistido en que los vecinos de estos pueblos también aspiran a tener futuro y a que "sus proyectos y sus sueños se hagan realidad". Por ello, la presidenta de la Diputación de importancia ha vuelto a hacer énfasis en la importancia de la mirada local para no dejar a nadie atrás.