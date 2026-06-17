Los Bombers trabajan para extinguir un incendio en la UAB que ha afectado a un laboratorio

Los Bombers de la Generalitat trabajan este miércoles por la tarde en la extinción de un incendio declarado en la Universitat Autònoma de Barcelona, en Bellaterra (Barcelona). Concretamente, el edificio afectado es el del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que se encuentra junto a la Facultad de Veterinaria del campus.

El aviso se ha recibido a las 15:22 h. Hasta el lugar se han desplazado 15 dotaciones de los bomberos, que al llegar han comprobado que el edificio ya había sido evacuado por las personas que se encontraban en su interior. No se han registrado heridos.

Mapa del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA).

Arde un laboratorio

Según las primeras informaciones facilitadas por el cuerpo de emergencias, el fuego se habría iniciado en una caseta adosada en el exterior del edificio y posteriormente se habría propagado al interior de uno de los laboratorios del complejo.

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Los efectivos trabajan en tres puntos principales: el interior del edificio principal de los laboratorios, el interior de una de las naves anexas (donde se almacenaba paja y que ha quedado completamente afectada) y la vigilancia de posibles focos secundarios que podrían propagarse hacia la masa forestal que hay cerca del centro, al encontrarse en la zona verde de Bellaterra.