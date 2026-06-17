Un incendio obliga a Bombers a evacuar un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona

Los Bombers de la Generalitat han evacuado un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona por un incendio del que han recibido aviso a las 15:22 h.

Los Bombers han informado en su cuenta de 'X' de la evacuación del edificio tras un fuego que ha empezado en el exterior y que en estos momentos afecta a parte del bloque. Han sido 12 las dotaciones de Bombers que se han trasladado al lugar.