Afectado parte del edificio
Un incendio obliga a Bombers a evacuar un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona
Doce dotaciones han sido trasladadas tras un aviso a las 15:22 h de este 17 de junio
El campus de la UAB no requiere un plan contra el riesgo biológico según la normativa
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Los Bombers de la Generalitat han evacuado un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona por un incendio del que han recibido aviso a las 15:22 h.
Los Bombers han informado en su cuenta de 'X' de la evacuación del edificio tras un fuego que ha empezado en el exterior y que en estos momentos afecta a parte del bloque. Han sido 12 las dotaciones de Bombers que se han trasladado al lugar.
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