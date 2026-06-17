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Afectado parte del edificio

Un incendio obliga a Bombers a evacuar un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona

Doce dotaciones han sido trasladadas tras un aviso a las 15:22 h de este 17 de junio

El campus de la UAB no requiere un plan contra el riesgo biológico según la normativa

Un vehículo de Bombers, en una imagen de archivo.

Un vehículo de Bombers, en una imagen de archivo. / Dani Casas

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Los Bombers de la Generalitat han evacuado un centro de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona por un incendio del que han recibido aviso a las 15:22 h.

Los Bombers han informado en su cuenta de 'X' de la evacuación del edificio tras un fuego que ha empezado en el exterior y que en estos momentos afecta a parte del bloque. Han sido 12 las dotaciones de Bombers que se han trasladado al lugar.

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