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Una iglesia de Barcelona y otros 14 templos de Catalunya se apagarán para iluminarse solo con velas en una noche especial

La Nit de les Esglésies busca acercar al público el patrimonio arquitectónico y artístico de estos espacios

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Nit de les Esglésies en la Basílica de Castelló d'Empúries

Nit de les Esglésies en la Basílica de Castelló d'Empúries / BASILICA CASTELLÓ / EMP

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Barcelona
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El viernes 26 de junio, 15 iglesias y monasterios repartidos por toda Catalunya apagarán la luz eléctrica para recuperar una atmósfera casi desaparecida. Lo harán en una nueva edición de La Nit de les Esglésies, una iniciativa impulsada por Catalonia Sacra que permitirá visitar estos espacios patrimoniales iluminados exclusivamente con velas.

La propuesta, que este año celebra su tercera edición, tendrá lugar entre las 20.30 y las 23.30 horas y ofrecerá acceso gratuito a todos los templos participantes. El objetivo es invitar a los visitantes a redescubrir algunos de los edificios religiosos más emblemáticos del territorio en un ambiente de silencio y recogimiento, recreando la forma en que estos espacios eran vividos antes de la llegada de la electricidad.

Iglesias participantes

Entre los templos que formarán parte de esta experiencia se encuentra la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, uno de los edificios más reconocidos del Gòtic barcelonés, que volverá a sumarse a una iniciativa.

En total, participarán 15 espacios repartidos por 14 comarcas catalanas. En esta edición se incorporan ocho nuevos enclaves.

Nuevos enclaves:

  • Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa
  • Capilla de Sant Magí de Tarragona
  • Ermita de Sant Quirc de Durro
  • Monasterio de Santa Maria de Lluçà
  • Iglesia de Sant Pere de Figueres
  • Iglesia de Santa Maria de Cervera
  • Iglesia de Santa Maria de la Geltrú
  • Monasterio de Poblet

Templos que repiten participación

  • Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries
  • Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona
  • Catedral de Sant Pere de Vic
  • Iglesia de Sant Miquel de la Seu d'Urgell
  • Iglesia de Santa Maria la Major de Montblanc
  • Monasterio de Santa Maria de l'Estany
  • Monasterio de Santa Maria de Ripoll

Otra forma de ver el patrimonio

La propuesta está pensada tanto para quienes acostumbran a visitar estos espacios como para quienes se acercan a ellos por primera vez. Catalonia Sacra impulsa la iniciativa para dar a conocer el patrimonio arquitectónico y artístico de la Iglesia y redescubrir estos espacios desde múltiples perspectivas, ya sean religiosas o culturales.

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En este sentido, la iluminación con velas se convierte en una herramienta para observar la arquitectura y el arte sacro desde una mirada distinta, más pausada y contemplativa.

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