Turismo de negocios
Barcelona suma un innovador hotel junto a la Fira para absorber el auge de los macrocongresos internacionales
El establecimiento abrirá el 25 de junio y combina habitaciones privadas con espacios compartidos inspirados en los 'hostels'
Barcelona alcanza el tercer puesto mundial en número de congresos y Madrid baja al 13º
Vídeo | Así será por dentro el 'Hall Zero' de la Fira, el pabellón gigante que consolidará Barcelona como capital de los macrocongresos
El entorno de la Fira Gran Via de Barcelona continúa sumando actividad económica alrededor de los grandes congresos que allí se celebran. La cadena alemana Meininger Hotels ha elegido esta zona para abrir su primer hotel en España. El establecimiento, que se inaugurará el próximo 25 de junio, tiene una particularidad: lo definen como un "híbrido" entre hotel y 'hostel', ya que, aunque no hay habitaciones compartidas, sí ofrece zonas comunes y espacios típicos de los albergues, como una pequeña cocina compartida.
El nuevo Meininger Hotel Barcelona Fira Gran Via está ubicado justo detrás del principal acceso a la Fira y frente a la parada de metro del mismo nombre, en la calle de la Botànica. Ocupa un antiguo edificio de oficinas de más de 6.000 metros cuadrados, que ha sido reformado y que ahora dispone de 162 habitaciones y más de 500 camas, además de 30 plazas de aparcamiento, según ha informado la empresa.
Habitaciones básicas para congresistas
Además de la intensa agenda de congresos y ferias que ya acoge cada año la Fira, como el Mobile World Congress (MWC) o el Integrated Systems Europe (ISE), el recinto ferial se encuentra en pleno proceso de ampliación para continuar siendo sede de más macrocongresos en el futuro.
En este contexto, el hotel se dirige claramente al perfil de visitante que suele frecuentar la zona. Básicamente asistentes a ferias, congresistas y profesionales que viajan por trabajo. Por eso, el diseño de las habitaciones prioriza la funcionalidad y la practicidad, con una estética colorida y pensadas para estancias cortas o de negocios. Así, el equipamiento de las estancias es básico, con cama, escritorio, baño, armario, y poco más.
Hotel con zonas comunes al estilo 'hostel'
Aunque todas sus habitaciones son privadas, Meininger define este establecimiento como un "mix" entre hotel y hostel, ya que también incorpora espacios pensados para compartir y convivir con otros huéspedes, en un tipo de viaje que acostumbra a ser un tanto solitario. Entre estos espacios se encuentran una zona común de descanso, tres terrazas, bar y una pequeña zona de cocina con neveras y microondas, para que los clientes puedan guardar y calentar sus comidas.
"Barcelona es el punto de partida ideal para introducir nuestro concepto híbrido en España", ha señalado Ajit Menon, consejero delegado de la compañía, que destaca el atractivo de la capital catalana como destino turístico y de negocios durante todo el año.
Con esta apertura, la cadena suma un total de 37 hoteles repartidos por distintas ciudades europeas, como Ámsterdam, Múnich o París, entre otras. Asimismo, la empresa prevé inaugurar un nuevo hotel en Madrid en 2027.
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