El evento de coches, lujo, arte y gastronomía Autoart World llegará a Barcelona en septiembre

El evento de coches de lujo, arte en vivo, gastronomía y estilo de vida Autoart World ha elegido a Barcelona para su 25ª edición. La innovadora propuesta cultural y artística convertirá el Moll Drassanes del Port de Barcelona en un escenario donde convergerán en vivo "arte, creatividad, diseño, automoción, gastronomía, espectáculo y sorpresas", coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Mercè, durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, han explicado este miércoles sus organizadores.

El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha acogido la presentación oficial del evento, encabezada por el empresario y productor internacional Charly Meier, creador y CEO de Autoart World, acompañado de Josep Fèlix Bentz, presidente de la entidad; del creador de la Foodie Black Week, Marc Miramontes, y Juan José Mateos, directores asociados del montaje, así como de Salva Vendrell, presidente de Barcelona Restauració y representante de Barcelona Comerç.

El objetivo del proyecto es acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos a través de una experiencia inmersiva y multidisciplinar, convirtiendo automóviles icónicos en auténticas obras de arte vivas, han detallado. Autoart World reunirá en Barcelona a artistas, creadores y diseñadores nacionales e internacionales como TVBoy, Plexxo, Liz Macias y Majo Fernández, así como marcas de coches premium, coleccionistas, empresarios y amantes del motor en un espacio ideado para mostrar proyectos inéditos, intervenciones artísticas, exposiciones, música y actividades de networking.

Tres días de actos

Meier ha destacado la importancia de Barcelona dentro de la expansión internacional del proyecto y su potencial como cuna del arte y de la creatividad, y por ser considerada como la "puerta de Europa". El acto del primer día será de carácter privado y tendrá una duración de seis horas, bajo el concepto ‘Gold and White’, con todos los invitados vestidos de blanco y dorado para poder convertirse en lienzos. Los dos días siguientes ya serán abiertos a la ciudadanía.

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La presentación de esta mañana ha contado con Joan Bueno, el emblemático pintor callejero barcelonés de 93 años, considerado uno de los artistas más queridos de la ciudad, y por otro lado, el artista Marcel Aragonès, quien ha hecho una intervención artística homenajeando a Miró y Gaudí, en directo sobre un Porsche. Lo ha transformado en una obra de arte.