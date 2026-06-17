Elite Taxi pide limitar al 25% el control de licencias por las plataformas para evitar monopolios en el sector

Elite Taxi exige que ninguna plataforma digital o grupo empresarial pueda controlar más de una cuarta parte de los taxis en un mismo territorio para evitar un monopolio del transporte y garantizar la competencia. El sindicato mayoritario del sector del taxi ha presentado formalmente este miércoles a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, así como a diversos grupos, una "batería de propuestas de mejora" de la futura Ley de Transporte de Personas en Vehículos de hasta Nueve Plazas que tramita el Parlament.

Su propuesta busca que ninguna plataforma o grupo empresarial pueda regir, de forma directa o indirecta a través de sus aplicaciones, más del 25% de las licencias del mercado en un mismo territorio, evitando así que los grandes operadores monopolicen el sector. Este tope se calcularía sumando las licencias en propiedad y aquellas que las empresas controlen de forma indirecta a través de la intermediación o la fijación de precios en sus aplicaciones. En los últimos meses, los grandes grupos de VTC y las aplicaciones de intermediación se han lanzado a captar masivamente a taxistas para absorberlos en su propia oferta de mercado. En opinión del sindicato, sin esa limitación los grandes operadores se quedarían solo con los viajes más rentables, de forma que el taxi no cumpliría su condición de servicio público sujeto a obligaciones, entre ellas la de cubrir todas las zonas.

Blindar la ley

Más allá del control del mercado, Élite Taxi ha presentado otras dos propuestas, con el fin de que los grupos parlamentarios las incluyan en sus enmiendas, que pretenden blindar la ley ante posibles impugnaciones judiciales vinculando cualquier restricción a los VTC a razones de interés general, como la salud pública y la seguridad ciudadana. En este sentido, propone que la actividad de los vehículos de transporte pueda limitarse cuando la congestión del tráfico, algo que es recurrente, ponga en riesgo la vida de las personas al retrasar el paso de ambulancias, bomberos o policías.

Asimismo, el texto introduce criterios medioambientales basados en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, lo que permitiría aplicar restricciones, además de por la emisión de los gases de escape, también por las partículas contaminantes que desprenden los frenos y los neumáticos, una medida que afectaría también a los vehículos eléctricos debido a su mayor peso.

La propuesta de Élite Taxi introduce criterios medioambientales basados en los estándares de la Organización Mundial de la Salud para aplicar restricciones tanto a la emisión de gases como por las partículas contaminantes que desprenden los frenos y los neumáticos, una medida que afectaría también a los vehículos eléctricos debido a su mayor peso.

"Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando con el Govern y con las fuerzas políticas comprometidas con el interés general para construir una regulación moderna, equilibrada y jurídicamente sólida", ha afirmado el representante del sindicato, Tito Álvarez. Además de los representantes de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Comuns y CUP, prevé también reunirse en los próximos días con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Tras constituirse en mayo la Ponencia de la proposición de ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas, su trámite se prevé lento y complejo, puesto que hay hasta 122 solicitudes de comparecencia, un reflejo de la falta de acuerdo en el sector. La fase de audiencia pública empezará finalmente el 14 de julio. Las sesiones tendrán lugar cada 15 días y sin límite de convocatorias hasta que terminen todas las comparecencias. Cada sesión puede reunir unas seis, de modo que pueden ser necesarias hasta 20 jornadas, lo que puede alargar el procedimiento alrededor de un año. Cuando terminen todas las comparecencias, los grupos parlamentarios presentarán las enmiendas al actual texto de la ley.