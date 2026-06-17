Collboni equipara la inversión pública de Barcelona a la de los JJOO de 1992: "Somos la capital del diálogo en el Mediterráneo"

El protagonismo de Barcelona en el contexto del Mediterráneo ha motivado el discurso del alcalde Jaume Collboni en la apertura institucional del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra entre los días 16 y 18 de junio en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de la capital catalana. El encuentro, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació "la Caixa", ha servido al alcalde para proyectar a la capital catalana como "capital del diálogo" entre las ciudades que integran el arco mediterráneo.

"Barcelona es la ciudad donde el Mediterráneo se piensa a sí mismo. Si la Mediterránea necesita una capital para dialogar, un punto de encuentro entre ciudades, ese lugar es Barcelona desde hace 30 años", ha sostenido el alcalde de Barcelona en la apertura de la jornada de este miércoles.

Collboni ha dedicado buena parte de su discurso a la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia ante la reciente visita del Papa León XIV, la cual ha definido como punto de inflexión a partir del cual los barceloneses han "recuperado orgullo y confianza". "No es un ejercicio de promoción de Barcelona, sino una forma de aprovechar la atalaya de la fuerza de proyección de Barcelona para lanzar al mundo el mensaje de nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos", ha ponderado Collboni.

En esa misma línea, el alcalde incluso ha equiparado la inversión pública de Barcelona ante el horizonte 2035 con la apuesta olímpica del 92. "El proyecto de transformación de Barcelona con horizonte 2035 está movilizando más inversión pública que los JJOO de 1992", ha apuntalado Collboni.

El principal objetivo de esa inversión, ha afirmado Collboni, pasa por "garantizar el derecho de los barceloneses, especialmente de los jóvenes, a quedarse en la ciudad". Un propósito que a ojos del edil pasa por la asegurar una vivienda asequible, combatir el cambio climático o asegurar un entorno urbano limpio. La Sagrada Família, nuevamente, le ha funcionado al alcalde como metáfora de la esencia barcelonesa: "Soy uno de aquellos niños que corrían por la plaza Gaudí, y recuerdo a mucha gente en una campaña recogiendo pesetas para levantar la Sagrada Família. Siempre se nos decía que nuestra generación nunca vería acabar el templo. Pero el otro día una vecina del barrio me recordó un eslógan de aquella campaña: 'Quien crea que este templo no se va a acabar, es que no conoce nuestra ciudad'". "Cuando Barcelona quiere, Barcelona puede", ha zanjado Collboni.

La apuesta barcelonesa por la economía azul

La conexión entre el crecimiento económico y el Mediterráneo ha sido otro de los vectores de la intervención de Collboni, que ha subrayado la apuesta de Barcelona por la economía azul. "Barcelona ha pasado de ser una ciudad que mira al mar a ser una ciudad que se ha construido como marítima y que mira al futuro ejerciendo como ciudad mediterránea", ha contextualizado el edil.

Dos son las políticas con las que el alcalde ha ejemplificado la apuesta local por el mar. Por un lado, ha destacado la importancia de que Barcelona haya pasado a ser propietaria de 60 hectáreas de su litoral a raíz de un acuerdo con el Estado que ha catalogado de "histórico". "Es fundamental si queremos combatir los efectos del cambio climático en las playas urbanas o tener control de la actividad económica", ha matizado.

Por otra parte, el edil ha desplegado la estrategia barcelonesa por la diversificación a través de la economía azul. Por ejemplo, ha destacado la apertura de la sede del World Ocean Council; el protagonismo de la ciudad en el contexto del Ocean Decade Collaborative Center; o la construcción del Blue Tech Port, el mayor 'hub' mediterráneo de innovación marítima.

"Me gusta decir que Barcelona ha vuelto"

Collboni ha concluido que "no habrá autonomía estratégica europea sin un Mediterráneo próspero". "Por el Mediterráneo pasan los cables submarinos que sostienen la economía digital; las rutas comerciales que nos unen con Asia y América Latina; y uno de los principales corredores migratorios del continente", ha ejemplificado. Una última frase refleja el estado de ánimo de la ciudad que capta el alcalde en este momento: "Me gusta decir estos últimos meses que Barcelona ha vuelto: a los escenarios europeos y de liderazgo o coliderazgo con ciudades españolas como València, Mallorca o Málaga. Soy por naturaleza optimista, ser pesimista no sirve para nada. Va ser en las ciudades europeas donde se libre la batalla de que el Mediterráneo tenga voz propia".

Este III Foro Económico y Social del Mediterráneo ha convertido a la capital catalana en punto de encuentro de responsables políticos, representantes institucionales, directivos empresariales, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo. Las jornadas recogen las conclusiones de ocho consejos temáticos que han liderado a lo largo del año cabeceras de Prensa Ibérica.

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Tras las ediciones celebradas en València y Málaga, el foro se celebra en Barcelona bajo el lema 'Un Mar de Compromisos', una declaración de intenciones con la que el encuentro aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.