Barcelona propone endurecer penas por la posesión de armas y planes de seguridad tras los tiroteos mortales

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles cuatro proposiciones presentadas por el PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC en la comisión municipal de presidencia que, con distintas medidas, tratan de afrontar la escalada delictiva por los recientes tiroteos ocurridos en la ciudad, que han provocado dos muertos en la calle Mineria y otro en la calle Balmes. Los tres se asocian a presuntos ajustes de cuentas entre grupos criminales. Si bien con diferencias entre ellos, los socialistas y Barcelona en Comú han puesto el acento en elevar las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas, mientras que Junts y ERC han abogado por implantar planes de seguridad en los barrios de la Marina y el Poble-sec. Aunque con algunas abstenciones y votos en contra, todas las proposiciones han prosperado.

El PSC ha defendido incrementar las penas por la posesión ilegal de armas de los dos años que ahora se contemplan a cinco. Asimismo, pide que las condenas a prisión por grandes cultivos y tráfico de marihuana se eleven de la franja actual de uno a tres años a otra de seis a nueve, para evitar que los acusados sin antecedentes puedan eludir la cárcel. Por su parte, los Comuns han sugerido reformar el Código Penal sobre las penas por tenencia y tráfico ilegal de armas.

“El régimen de penas es sensiblemente inferior al de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia”, ha observado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. “Si no abordamos esta reforma, corremos el riesgo de convertirnos en un país exportador y productor de drogas y receptor de delincuencia”, ha alertado Batlle. A su vez, ha avisado que la situación geográfica hace “vulnerable” a Barcelona como punto de entrada entre África y Europa para redes criminales y ha criticado la “banalización” sobre el consumo lúdico de marihuana y otras sustancias. “Ha generado un entorno propicio al tráfico de drogas”, ha opinado.

Marc Serra (Comuns) ha considerado “inconsistente” que el PSC plantee que la condena por cultivar marihuana “sea más alta que por drogas duras, como las drogas sintéticas, las cocaína o la heroína”. “Podría provocar que grupos organizados pasaran de traficar con una sustancia a hacerlo con otra”, ha aventurado. A su vez, Serra ha reclamado invertir en “más inteligencia y recursos materiales” para desarticular bandas organizadas. “El último homicidio por un tiroteo fue durante la visita del Papa, cuando más agentes había en Barcelona y delante de una comisaría, con lo que la presencia policial no es suficiente para evitar el crimen organizado”, ha sostenido.

"Grave crisis"

A su vez, Junts ha solicitado que el ayuntamiento presente un plan con medidas extraordinarias de seguridad en las zonas afectadas por los recientes episodios con armas y un “refuerzo permanente e inmediato de la presencia policial” en los barrios de la Marina y Sants-Montjuïc. El presidente de Junts en el consistorio, Jordi Martí, ha afirmado que Barcelona vive una “grave crisis de inseguridad” a raíz de los tiroteos.

“No hemos sufrido homicidios, sino asesinatos a sangre fría, ajusticiamientos, peleas muy graves, sicarios actuando en la Marina y Balmes, bandas juveniles y peleas con gran virulencia y grandes robos en Diagonal Mar y Sarrià”, ha enumerado el nacionalista. Ha enfatizado que “ha pasado incluso en momentos en que la concentración de policías en la ciudad ha sido histórica por la presencia del Papa”. Martí ha dicho que ha echado en falta que Collboni “diese explicaciones”.

La comisión también ha aprobado una proposición de ERC para implantar un plan de actuación integral frente a la inseguridad y los problemas de convivencia en los barrios del Poble-sec y la Marina. La propuesta plantea mesas de seguimiento, despliegue de agentes cívicos y de equipos que atiendan a personas que consumen droga en la calle, recuperación de espacios degradados, refuerzo del patrullaje de la policía de barrio, mapeo de puntos críticos por hechos delictivos y venta de droga detectados por los vecinos y profundizar en la lucha contra el narcotráfico. También insta a la Generalitat a construir 250 viviendas previstas en la Marina con reservas para vecinos, menores de 35 años y familias monoparentales y ampliar las plazas del modelo 'Housing First' para ofrecer techo a personas que duermen al raso.

Presencia policial

Las propuestas han derivado en un debate sobre si se requieren más agentes en los barrios de Sants-Montjuïc tras los recientes tiroteos y el malestar vecinal por la delincuencia y el consumo de droga a la intemperie o si es insuficiente sin más medidas. “Un plan integral sería más efectivo que repetir que se debe poner más policía y un código penal más duro”, ha postulado Jordi Coronas (ERC). “Estamos a favor de marcos estables para abordar los casos, pero no solo debe haber reuniones, sino que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra deben tener más presencia real”, ha puntualizado Neus Munté (Junts).

“El debate no se puede resolver el debate con que haya más policía”, ha opinado Jess González (Barcelona en Comú), que se ha preguntado “dónde está el ayuntamiento cuando las vecinas lo necesitan” ante los problemas de degradación en la calle. “Hay que incidir sobre las mafias de la droga, los grupos organizados, reforzar la coordinación de los cuerpos policiales… Pero ninguna estrategia será efectiva sin medidas sociales, preventivas y comunitarias”, ha esgrimido.

“No es la respuesta, el plan es demasiado amplio… Es necesaria la presencia policial y la capacidad sancionadora”, ha blandido Antonio Verdera (PP). Gonzalo de Oro (Vox) ha juzgado que la propuesta de ERC “plantea cosas que se deberían hacer hace tiempo para combatir la pobreza, pero no contra la delincuencia”.

Tras el debate entre los grupos, la concejala de Sants-Montjuïc, Raquel Gil (PSC), ha expresado que “se necesita presencia de Guardia Urbana y Mossos” para recuperar la sensación de seguridad en la Marina y el Poble-sec y que “se visualicen intervenciones”. Ha mencionado que este martes se desmanteló el cuarto narcopiso en las últimas semanas en la zona. “La presencia de droga es una de las preocupaciones que expresan los vecinos del Poble-sec”, indicó Gil.

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La concejala apuntó que ya existen dos mesas de trabajo para tratar la situación con vecinos y comerciantes de ese extremo de Sants-Montjuïc y que las estadísticas de criminalidad “han bajado en general”. No obstante, admitió que los dos recientes asesinatos a tiros “han incrementado la sensación de inseguridad”. Ha aludido también a los “robos y las interpelaciones a vecinos” que ha atribuido a los moradores de una nave recientemente desocupada. “Generó sensación de desprotección y movilizaciones de los vecinos”, ha comentado Gil. Dos jóvenes han sido imputados por delitos de incendio e intento de homicidio en una protesta contra ese local que estuvo tomado. Sobre esos hechos, ERC y Barcelona en Comú han acusado a Vox de haber avivado el enfrentamiento.