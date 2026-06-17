Barcelona estudiará fijar un tope mensual y anual a los cruceristas con permiso para desembarcar en el puerto

El PSC, ERC y Barcelona en Comú han formalizado este miércoles el acuerdo que han alcanzado tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Parlament de Catalunya para que el recargo sobre la tasa turística a los cruceristas que hagan escalas inferiores a 12 horas en la capital se eleve de ocho a 24 euros. A la tarifa cabrá sumarle seis euros adicionales que la Generalitat ingresa, con lo que el gravamen a los pasajeros de barcos turísticos que atraquen en la ciudad sin que sea punto de salida ni destino ascenderá a 30 euros.

Ahora el incremento de la cuantía tendrá que recogerse en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. Puede ser de aplicación a partir de 2027 si se ratifican las ordenanzas fiscales del próximo año en el consistorio, que también se ha comprometido en la comisión de presidencia a estudiar que se ponga coto a los cruceristas que desembarcan en la ciudad.

Además de avenirse al aumento del recargo, los socialistas y los Comuns han respaldado una propuesta de ERC que aboga por “fijar un número máximo anual y mensual de cruceristas que lleguen al puerto de Barcelona”. Junts, PP y Vox se han opuesto tanto a subir el impuesto como a establecer un máximo de cruceristas al mes y al año.

La proposición no concreta una cantidad, pero el republicano Jordi Coronas ha opinado que no se deberían rebasar los 3,5 millones de pasajeros de grandes embarcaciones de recreo que se registraron en Barcelona en 2024. Las llegadas fueron aún más numerosas en 2025, cuando se rozaron los cuatro millones, y el volumen se incrementó entre enero y marzo de este año, con subidas interanuales entre el 20,3% y el 48%.

“Hay que poner sobre la mesa topes mensuales y anuales para evitar que se sigan batiendo récords de cruceristas año tras año”, ha planteado el concejal de ERC, que ha considerado que “no se puede crecer indefinidamente”: “No podemos gestionar lo que es ingestionable, la turismofobia surge cuando las administraciones no actúan”.

Debate "complejo"

El teniente de alcalde de Turismo, Jordi Valls (PSC), ha observado que restringir el número de cruceristas es un debate “complejo”. Ha postulado que “la mejor forma de limitar es reducir la oferta”, y ha apelado a los acuerdos con el Puerto de Barcelona para reducir las terminales de cruceros.

En todo caso, Valls ha justificado el respaldo de los socialistas a la propuesta de los republicanos para blindar el pacto para que el ayuntamiento pase a cobrar 24 euros a los pasajeros de paso. A su vez, el teniente ha juzgado “altísima” la presencia de cruceristas que, durante una escala en Barcelona, acuden a la Sagrada Família, el paseo de Gràcia o el Park Güell. “El turismo es una pieza fundamental, el 13,5% del PIB de Barcelona, pero un exceso de turismo no aporta valor”, ha predicado. Coronas ha instado a Valls a no modificar el criterio para contabilizar los cruceristas a coste de diluir la limitación que ERC defiende.

Marc Serra (BComú) también se ha declarado favorable a las “limitaciones y reducción de los flujos” de cruceristas. “El retorno directo de los que hacen estancias de menos de 12 horas es irrisorio y crean presión a los servicios públicos y zonas de la ciudad, especialmente Ciutat Vella”, ha evaluado. Sobre el incremento de la tasa, Serra ha juzgado que “no va a penalizar a nadie, sino que aquellos que impactan más en el espacio público aportarán una parte proporcional”.

"Ocurrencias improvisadas"

Junts, PP y Vox han coincidido al citar un estudio universitario que sostiene que los cruceristas representan de media el 2,5% de los visitantes de Barcelona, con picos de no más del 7,5% durante 32 días al año, siempre al margen de las jornadas de más afluencia a la urbe. Damià Calvet (Junts) ha tachado las propuestas secundadas por la izquierda de “ocurrencias improvisadas” y “discursos demagogos”. El nacionalista ha señalado que los acuerdos con el puerto para prescindir de terminales son la “clave que puede traer la limitación de los cruceristas a la ciudad”.

Victor Martí (PP) ha afeado que se pretenda “incrementar la carga fiscal para atacar una actividad concreta”. Gonzalo de Oro (Vox) ha calificado la subida del recargo como una medida recaudatoria y ha acusado a los partidos de izquierda de “competir en quién pone más impuestos”.

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ERC ha sugerido que el aumento de ingresos por la tasa se destinen a bonificar el 50% del servicio de comedor escolar. El PSC lo ha aceptado, aunque ha dicho que la recaudación debe destinarse ante todo a financiar servicios básicos como limpieza, seguridad o el cuidado de espacios públicos en las zonas de gran afluencia de turistas.