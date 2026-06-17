Barcelona opta por esperar antes de decidir si compra el Centre de la Vila: “Puede costar 40 millones”

El Ayuntamiento de Barcelona no abordará por ahora la compra del centro comercial Centre de la Vila, tras no hallar compradores en la subasta de la empresa estatal Mercasa. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, no ha descartado de plano que el consistorio se agencie el inmueble, pero ha enfatizado que lleva parejos “extraordinarias dificultades y riesgos” debido al grave deterioro que arrastra. En una comparecencia a instancias de Barcelona en Comú en la comisión municipal de economía, el concejal del PSC ha estimado que la adquisición y la reforma del inmueble podría suponer un coste de 40 millones de euros para las arcas municipales en caso de quedarse con la propiedad.

“No es operación pequeña”, ha advertido Valls, que ha detallado solo cuenta con 35 establecimientos abiertos de los 83 que dispone en una superficie de 19.000 metros cuadrados. También ha recordado que el Centre de la Vila empezó valorándose en 80 millones de euros y ha ido devaluándose, sin que ningún aspirante haya presentado una oferta por un valor de 18 a 27 millones, la franja en que el Estado lo tasó para tratar de traspasarlo. “A día de hoy, no vale 18 millones de euros”, ha enfatizado.

“Negociaremos y conversaremos, pero lo que no tenemos que hacer es pagar precios que no tocan”, ha blandido el teniente. “La situación que el centro sufre es preocupante -ha evaluado-. Es una inversión de alta complejidad, responde a un modelo comercial de los años 90 que, a día de hoy, ya no existe; la composición arquitectónica requerirá muchas reformas y el parking atraviesa muchas dificultades. Hablamos de 25 a 30 millones de euros para hacer algo allí”.

Presión de la oposición

La oposición ha apremiado al gobierno del alcalde Jaume Collboni a mover ficha. Los partidos han recalcado que las instalaciones están descuidadas y su mal estado conlleva perjuicios para los residentes en la Vila Olímpica. “Las piezas centrales de un barrio no pueden quedar abandonanas hasta que sean rentables”, ha opuesto la concejala Laia Corrons (BComú), que ha reclamado “liderazgo” al ejecutivo municipal: “La situación de degradación del equipamiento requiere de una decisión”.

Joana Ortega (Junts) ha expresado que “no se puede el futuro del Centre de la Vila en manos del Estado”. Ha explicado que, en una visita reciente, el parking estaba “inundado”. “Parecía un depósito de coches abandonados”, ha comparado. Ortega ha sugerido que Mercasa ceda el centro comercial a Mercabarna y que podría usarse como centro de distribución de última milla e instalar equipamientos y comercios que “el barrio necesita”.

Jordi Coronas (ERC) ha juzgado que Mercasa “ha actuado como un fondo especulador más”: “Ha dejado que el centro se fuera muriendo, no ha renovado contratos y ha buscado sacar el máximo rendimiento posible en una subasta”. El republicano ha comentado que en breve también cerrará un jardín de infancia dentro del edificio. Ha tachado de “decepcionante” el papel del ayuntamiento y ha lamentado que pasen los años sin una solución para el equipamiento.

Víctor Martí (PP) ha opinado que “el ayuntamiento ya no puede ver el problema desde la distancia” y ha urgido que presente una propuesta. Gonzalo de Oro (Vox) ha acusado al consistorio del “fracaso” de la subasta y le ha culpado de “dejar morir” el centro.

“Lo que tiene que hacer el ayuntamiento no es pagar precios que no ha de pagar”, ha zanjado Valls. El socialista no ve imposible que Mercasa acabe hallando a un operador privado que trate de reflotar el centro comercial. “No tenemos que renunciar a un privado y, si tiene que ser el ayuntamiento quien lo asuma, que le cueste la menor cantidad posible”, ha estipulado.

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Valls ha preferido no especular por ahoras qué equipamientos y qué oferta podría acoger el Centre de la Vila si queda bajo amparo del consistorio. En todo caso, Valls ha requerido tiempo para tomar una decisión: “Tenemos que priorizar inversiones, la inversión para adaptar los usos sería muy elevada, por lo que el precio del activo tendría que ser razonable”.