El Ayuntamiento de Badia adjudica la retirada del amianto de 102 bloques de la ciudad por unos dos millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badia del Vallès ha aprobado este miércoles adjudicar los lotes 1 y 3 de la primera fase de retirada del amianto de los edificios de la ciudad a las ofertas presentadas por UTE Vilà Vilà - Urban Complet y UTE AGD Magma, respectivamente.

Esto permitirá actuar en 102 bloques de pisos, quedando pendiente la adjudicación correspondiente al lote 2, que afectará a 25 bloques más, hasta llegar al total de 127 bloques. Esta última asignación ha quedado pendiente de una nueva valoración de las ofertas presentadas, que se realizará en las próximas semanas.

El mayor proyecto de retirada de amianto de Europa

Con la adjudicación de este miércoles se inicia el proceso de retirada del amianto de Badia, el primero de tal dimensión que se lleva a cabo en Europa. El lote 1, con un importe total máximo de 1.098.467,10 euros, consiste en la retirada de galerías y tubos con amianto de 24 bloques de pisos mediante andamios y un proceso de confinamiento estático del espacio de las obras. Por este motivo, se utilizarán depresores dotados de filtros HEPA que realizarán la función de renovación de aire e impedirán la emisión de fibras al exterior. Por lo que respecta al vecindario de estas comunidades, la única limitación durante el tiempo de las obras será que no podrán abrir las ventanas. Los accesos y salidas a los hogares no registrarán ninguna afectación.

Acerca del lote 3, tiene un importe máximo de 1.013.251,87 euros y corresponde a la retirada de tubos de amianto de 78 bloques de viviendas, que se realizará mediante trabajos verticales.

Pendiente de adjudicación el lote 2

Próximamente, se formalizará el contrato con las empresas ganadoras del concurso, que tendrán que presentar sus planes de trabajo a la Autoridad Laboral para su validación. En un comunicado, el Ayuntamiento destaca que ya ha contactado con el organismo y le ha facilitado toda la documentación sobre el proyecto para que pueda agilizar el proceso de validación de los planes de trabajo. También se han celebrado reuniones con las 127 comunidades de propietarios para explicar el proceso de retirada del amianto y conseguir las autorizaciones necesarias para poder realizar las obras, que ya han sido recogidas completamente.

Quedará pendiente el lote 2. Una vez requerida la documentación justificativa a las empresas con las mejores ofertas que optaban a la licitación para la retirada del amianto de 25 bloques, la Mesa de Contratación verificó que la documentación aportada por una empresa licitadora y que sirvió para valorar su oferta no permitía acreditar lo que se valoraba en los criterios de adjudicación.

La Junta de Gobierno Local aprobó en la última sesión la retroacción de las actuaciones al momento de la valoración de las ofertas. La Mesa de Contratación debe aprobar la nueva valoración de las ofertas presentadas para realizar la adjudicación definitiva. Se prevé que esta nueva adjudicación esté terminada en unas pocas semanas.

Financiación de la Generalitat

El importe de estos lotes estará íntegramente subvencionado por la Agència de Residus de Catalunya, como parte de la subvención de 4,4 millones de euros que la Generalitat de Catalunya otorgó al Ayuntamiento de Badia para la retirada del amianto de todos los bloques de viviendas de la ciudad.