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Albiol llama "escoria humana" a un ladrón que acababa de robar a una octogenaria: "Lo enviaría a nado a Marruecos"

El alcalde de Badalona ha aprovechado para asegurar que el arrestado "con el actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle"

La nueva denuncia de Albiol contra los multirreincidentes: "Es un puñetero escándalo"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una imagen de archivo de julio de 2023

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una imagen de archivo de julio de 2023 / David Zorrakino - Europa Press

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Badalona
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El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explotado en las redes sociales después de enterarse de la detención de un ladrón que habría robado a una mujer de 81 años mediante un tirón, en el barrio de Llefià.

En una publicación con la fotografía del detenido, Albiol ha llamado "escoria humana" y "canalla" al arrestado, por el hecho de haber atacado una mujer de avanzada edad.

El alcalde también ha dejado patente que el hombre "ha venido de Marruecos" y que, si fuera por él, "lo devolvería nadando" a su país de origen.

En este sentido, Albiol lamenta que con el actual Código Penal el detenido "mañana volverá a estar en la calle". Con todo, defiende que la Guardia Urbana de Badalona seguirá mostrándose "firme" ante quien se dedique a delinquir.

En su relato, Albiol ha detallado que la detención del ladrón ha sido posible gracias a la participación de uno de sus escoltas, que al ver la acción ha perseguido el delincuente a pie durante unos minutos hasta que lo ha conseguido detener.

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En la persecución, según el relato del mismo Albiol, también habría participado un ciudadano que había presenciado la escena.

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