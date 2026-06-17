Albiol llama "escoria humana" a un ladrón que acababa de robar a una octogenaria: "Lo enviaría a nado a Marruecos"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explotado en las redes sociales después de enterarse de la detención de un ladrón que habría robado a una mujer de 81 años mediante un tirón, en el barrio de Llefià.

En una publicación con la fotografía del detenido, Albiol ha llamado "escoria humana" y "canalla" al arrestado, por el hecho de haber atacado una mujer de avanzada edad.

El alcalde también ha dejado patente que el hombre "ha venido de Marruecos" y que, si fuera por él, "lo devolvería nadando" a su país de origen.

En este sentido, Albiol lamenta que con el actual Código Penal el detenido "mañana volverá a estar en la calle". Con todo, defiende que la Guardia Urbana de Badalona seguirá mostrándose "firme" ante quien se dedique a delinquir.

En su relato, Albiol ha detallado que la detención del ladrón ha sido posible gracias a la participación de uno de sus escoltas, que al ver la acción ha perseguido el delincuente a pie durante unos minutos hasta que lo ha conseguido detener.

En la persecución, según el relato del mismo Albiol, también habría participado un ciudadano que había presenciado la escena.