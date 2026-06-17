Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: "Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas"

No son pocas las veces que el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, se ha referido a los usos que los vecinos de la ciudad y los visitantes dan a las playas badalonesas. A principios de verano de 2023, pocas semanas después de acceder a la alcaldía, Albiol firmaba un bando municipal que sancionaba la acampada sobre la arena, o la "música molesta". En realidad, el edicto no hacía más que recoger las actividades sancionables contenidas en la ordenanza de playas municipal, aprobada en 2009, de manera que la firma del bando servía como 'aviso para navegantes'. Este miércoles, a una semana de la verbena de Sant Joan, el edil popular ha advertido que "quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas", ya que la policía local establecerá controles en diversos puntos de la ciudad.

El alcalde lo ha explicado en una entrevista al programa de la televisión municipal 'BDN360', en que ha declarado que "habrá controles en la salida de la estación de tren, en la salida del metro, en los accesos a la playa, y en la propia playa". "Quien intente acceder a la playa con botellas de alcohol, se les retirarán". Sin embargo, más tarde ha matizado sus palabras, y ha indicado que "el alcohol, en medida exagerada, no podrá pasar". "Será la Guardia Urbana la que decidirá", ha acabado por señalar.

De todas maneras, Albiol ha declarado "no estar dispuesto a que gente incívica venga a la ciudad". "Ya tenemos algunos, como para que encima vengan más de otras ciudades". "Está muy bien celebrar la verbena en la playa, pero lo que no está bien es que venga gente que confunda la playa y que su comportamiento no es deseable", ha añadido. De hecho, se trata del mismo argumento que el edil popular utilizó en julio de 2025, durante el Pleno municipal extraordinario que la oposición forzó para que el gobierno municipal diese explicaciones sobre los numerosos incidentes que tuvieron lugar durante la pasada verbena de Sant Joan.

Concretamente, se produjeron casi 1.000 llamadas al 112, unos 80 incendios en contenedores, coches, bicicletas o vegetación, dos heridos por arma de fuego en una pelea en Montigalà, así como un pequeño incendio en el CAP de Nova Lloreda. "El año pasado hubo más efectivos de la policía local que el anterior, pero es cierto que, no solo en Badalona, fue un Sant Joan en que la gente estaba muy alborotada", ha mencionado Albiol. El del número de los agentes desplegados fue el centro del debate en aquel Pleno. Este año, Albiol ha avanzado que se desplegará un dispositivo policial, aunque aún no ha detallado en qué consistirá, o cuantos policías patrullarán las calles durante esa noche.

Sí se conoce que la Guardia Urbana contará con dos perros policías (Zeus y Rolo) entrenados en la detección de drogas para la verbena. La medida, anunciada este martes, fue criticada por sendos concejales, de ERC y de Badalona en Comú Podem. Este miércoles, Albiol ha respondido a esas críticas llamando "tristes" a los ediles de la oposición: "Escucharlos da angustia", ha añadido.