Vilanova i la Geltrú instalará una pantalla gigante para ver el paso del Tour de Francia por la ciudad

Apenas serán cuatro o cinco minutos, pero la competición ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, pasará este 5 de julio por Vilanova i la Geltrú. La ciudad formará parte del recorrido de la segunda etapa de Grand Départ Barcelona-Catalunya 2026, en lo que el gobierno municipal considera una oportunidad única de proyección internacional. El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha destacado la importancia del evento: "Es un privilegio para la ciudad y una ventana abierta al mundo".

Más allá de la corriente oferta de playas, restauración, actividades náuticas y del Mercat de Brocanters —que se celebra cada primer domingo de mes—, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha anunciado el despliegue el día 5 de julio de una "amplia propuesta cultural, turística y de ocio dirigida tanto a la ciudadanía como las personas visitantes" para aprovechar la fugaz oportunidad. Concretamente, los museos de la ciudad abrirán gratuitamente las puertas y varios equipamientos ampliarán sus horarios habituales, como por ejemplo la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Espai Far, la Torre Blava y el Museu del Ferrocarril.

En el parque de Ribes Roges, ante la Oficina de Turismo, se instalará el Punt del Tour, un espacio de información y dinamización con una pantalla gigante desde donde se podrá seguir en directo la carrera. Durante toda la jornada también se repartirá merchandising oficial de la carrera, hasta agotar existencias. "Quién esté en la fachada marítima aquel día podrá seguir el Tour desde la pantalla gigante, visitar los museos de la ciudad o participar en actividades náuticas", ha resumido la concejala de Projecció de Ciutat, Anna Ribera, que espera que el 5 de julio "sea una gran jornada de ciudad". Además, se habilitará un servicio especial y gratuito de trenecito turístico que conectará la estación de ferrocarril con la fachada marítima. El servicio hará sus paradas habituales, excepto aquellas situadas dentro del ámbito afectado por el paso de la carrera.

Restricciones a la movilidad

Pese al fugaz paso del pelotón por las calles vilanovenses, la movilidad de los vecinos sufrirá algunas afectaciones. El Tour entrará al municipio por el Racó de Santa Llúcia y recorrerá la antigua carretera C-246 en dirección a Roquetes. El paso de la caravana publicitaria está previsto hacia las 12:50 horas, mientras que los ciclistas atravesarán la ciudad aproximadamente a las 15:00 horas. De esta manera, la antigua carretera C-246 permanecerá cortada al tráfico entre las 11:45 y las 17:00 horas. Esta restricción afectará especialmente a la conexión entre varios barrios y la fachada marítima.

El alcalde Ruiz ha pedido previsión y planificación a vecinos y visitantes. El Ayuntamiento asegura que quienes quieran acceder a la fachada marítima con vehículo privado "podrán hacerlo sin dificultades si llegan antes de las 11 de la mañana". El refuerzo de los aparcamientos municipales resultará clave para asegurar la movilidad. El gobierno municipal declara que se reforzará la oferta en los aparcamientos de Xarxaires y Adarró, además de los subterráneos y de los estacionamientos disuasivos gratuitos. Quién llegue más tarde de las 11:00 horas podrá estacionar en los aparcamientos situados en la parte superior de la ciudad y desplazarse a pie hasta la fachada marítima a pie, a través de los pasos habilitados. Los autobuses urbanos e interurbanos continuarán funcionando con recorridos adaptados. En general, se recomienda priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público.

El dispositivo especial contará con 114 personas voluntarias coordinadas con la Policía Local y Protección Civil para informar y orientar a la ciudadanía a lo largo del recorrido. También se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida y un dispositivo de emergencias en la fachada marítima coordinado con Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques y los diferentes cuerpos policiales.