Según el municipio
Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
Los ingresos brutos familiares deben ser inferiores a 18.480 euros, pero la edad mínima para el solicitante oscila entre los 60 y 65 años según el municipio metropolitano donde resida
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La Tarjeta Rosa o T-metropolitana es el título que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ofrece para viajar en transporte público en condiciones ventajosas a las personas mayores, a ciudadanos con una discapacidad igual o superior al 33%, a sus acompañantes y a personas con recursos económicos limitados en los 36 municipios metropolitanos.
Hay dos modalidades distintas. La tarjeta rosa gratuita permite viajar sin abonar ningún importe, mientras que la reducida requiere adquirir la T-4, una tarjeta de 10 viajes que cuesta solo 2,25 euros. El AMB concede una u otra en función de los ingresos familiares brutos por persona: hasta 9.240 euros anuales para la tarjeta rosa gratuita y hasta 18.480 euros para la reducida.
La edad, según el municipio
Hay otra variable importante para poder ser beneficiario de este título social. Un aspecto que entraña cierta complejidad es que dependiendo del municipio en el que se resida se puede acceder antes o después. En algunos casos ya es accesible a partir de los 60 años, mientras que en la mayoría no se puede solicitar hasta cumplidos los 65.
Nueve municipios permiten tenerla a partir de los 60 años: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, L’Hospitalet, El Prat, Sant Adrià, Sant Vicenç dels Horts y Santa Coloma de Gramenet.
Viladecans es la única población en la que es posible solicitarla a los 61 años. En otros nueve municipios es posible tenerla a los 62. Son Esplugues, Montgat, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Tiana. Los vecinos de Gavà la tienen a su alcance a partir de los 63. Y el grueso de municipios, hasta 19, la ofrecen una vez alcanzada la edad oficial de jubilación, a los 65.
Asimismo, los acompañantes de personas con una discapacidad también pueden solicitar el pase de acompañante, sin que los recursos económicos sean un requisito para acceder a este beneficio.
Prestaciones y limitaciones
En caso de obtener la Tarjeta Rosa reducida, la T-4 debe adquirirse en los estancos, las máquinas de metro y las aplicaciones de TMB y AMB Mobilitat. En el momento de realizar la compra es posible cargar hasta dos T-4, o sea 20 viajes, en la tarjeta. En cada viaje es posible realizar hasta tres transbordos dentro de los 75 minutos incluidos, que empiezan a contar en el momento de la validación del billete.
En el momento de realizar la compra es posible cargar hasta dos T-4, o sea 20 viajes, en la Tarjeta Rosa reducida.
Esta tarjeta es válida para desplazarse en metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvía y Ferrocarrils de la Generalitat. Sin embargo, Rodalies no se incluye en este título social centrado en los movimientos dentro del Área Metropolitana.
Nueva T-Social para la segunda corona
Los municipios de la segunda corona que no forman parte del AMB y, por lo tanto, no han podido beneficiarse durante años de la Tarjeta Rosa, pondrán en marcha en el primer trimestre de 2027 la nueva T-Social. En este caso la impulsa la Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU), que calcula que pueden beneficiarse de ella unas 70.000 personas de una veintena de municipios que ya se han adherido a la iniciativa.
La nueva tarjeta T-Social permitirá en 2027 a los vecinos de municipios fuera del Área Metropolitana a viajar con un solo título entre las poblaciones que la integrarán.
El título permitirá que quien ya dispone de bonificaciones sociales pueda viajar con esta única tarjeta por los distintos municipios que se han integrado a la T-Social. Eso sí, cada municipio decide, como ocurre con la Tarjeta Rosa, las condiciones económicas y la edad de acceso.
Por el momento, el próximo año la facilitarán Granollers, Sabadell, Terrassa, Mollet, Rubí, Sant Quirze del Vallès, La Roca del Vallès y Les Franqueses del Vallès. También otros municipios más alejados como Igualada, Vilafranca del Penedès, Sitges y Vic. La AMTU espera que la iniciativa siga extendiéndose por todas las poblaciones catalanas.
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