Las rehabilitaciones del barrio de Sant Ildefons de Cornellà, premiadas por su apuesta por la transformación urbana

El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) ha reconocido el Plan de Rehabilitación Extensiva del barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), impulsado por el Ayuntamiento de Cornellà con el apoyo del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, con el premio Compromiso Metropolitano en la categoría ‘Misiones 2030’. "Este reconocimiento pone en valor la apuesta por una rehabilitación urbana con un enfoque integral, que combina la mejora de la eficiencia energética de los edificios con la cohesión social y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio de Sant Ildefons", explica el consistorio en un comunicado.

El proyecto prevé la rehabilitación de un total de 150 comunidades y 3.600 viviendas: 49 edificios y 1.176 viviendas en una primera fase, con una inversión total de 32,5 millones de euros, procedentes mayoritariamente de fondos europeos. Las actuaciones incluyen la mejora del aislamiento y la eficiencia energética, la accesibilidad, la seguridad estructural y la calidad de los espacios comunes y del entorno urbano.

El barrio de Sant Ildefons, construido en los años sesenta, presenta una elevada vulnerabilidad habitacional y un alto consumo energético que repercute en el día a día del vecindario. Ante este contexto, el Plan de Rehabilitación Extensiva no solo plantea mejoras estructurales, sino que lo hace con "una fuerte dimensión social, ofreciendo acompañamiento técnico y personalizado a las comunidades vecinales". De este modo, sigue el texto del ayuntamiento, "se garantiza el acceso de todas las familias, independientemente de su situación económica, con opciones de financiación adaptadas y ayudas para los casos de mayor vulnerabilidad".

La categoría ‘Misiones 2030’ reconoce aquellas iniciativas que contribuyen de manera clara a alcanzar el objetivo central del Compromiso Metropolitano 2030: reducir las desigualdades sociales y territoriales en un contexto de cambio climático. En este sentido, el Plan de Rehabilitación Extensiva de Sant Ildefons ejemplifica una forma de impulsar la transformación urbana desde la proximidad, la justicia social y la adaptación climática, alineándose así con las misiones ‘Vivienda adecuada’, ‘Emergencia climática y ambiental’ y ‘Cohesión territorial’ del Compromiso Metropolitano 2030. "Esta mirada sistémica convierte esta experiencia en pionera a escala metropolitana, con potencial para ser replicada en otros barrios similares", apunta el ayuntamiento.

Premios Compromiso Metropolitano

Los Premios Compromiso Metropolitano, impulsados por el PEMB, tienen como objetivo reconocer iniciativas transformadoras que contribuyen a avanzar en las misiones y objetivos del Compromiso Metropolitano 2030, el plan estratégico para la ciudad de cinco millones de habitantes, es decir, su región metropolitana de Barcelona. Las tres categorías de los premios son: Dimensión Metropolitana, Alianzas Estratégicas y Misiones 2030.

Los premios se entregarán en el marco del Consejo General del PEMB, que tendrá lugar el 23 de junio en el auditorio del Parque Científico de Barcelona. Como en la edición anterior, los galardones se elaborarán con materiales reciclados; este año, con hormigón derivado de residuos de construcción procedentes de demoliciones de edificios en Barcelona, "como muestra del compromiso de la entidad con la sostenibilidad".