Detenido
Paran a un ciclista por usar el móvil mientras circula y le descubren 4,5 kilos de droga en Barcelona
Lo que parecía una infracción de tráfico terminó con la detención de un hombre que transportaba seis tipos de drogas distintas
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Lo que parecía una infracción a la normativa de circulación ha acabado destapando un importante alijo de sustancias estupefacientes. La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este pasado lunes a un hombre en la zona del Besòs por un presunto delito contra la salud pública después de descubrir que transportaba seis tipos distintos de droga en una mochila.
Los hechos ocurrieron cuando una patrulla detectó al hombre circulando en bicicleta mientras utilizaba el teléfono móvil y llevaba auriculares puestos, una conducta por la que los agentes decidieron darle el alto.
Una vez parado el ciclista, los agentes inspeccionaron la mochila que llevaba, de gran tamaño y especialmente voluminosa. En su interior encontraron una importante cantidad de sustancias estupefacientes.
En concreto, el hombre llevaba 2.418 pastillas de éxtasis, 1.904 gramos de cocaína, 1.164 gramos de MDMA, 700 gramos de ketamina, 442 gramos de tusi y 350 gramos de speed.
Tras el hallazgo, la Guardia Urbana procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.
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