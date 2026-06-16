Los Mossos d’Esquadra detienen a un hombre por tráfico de marihuana y fraude eléctrico en Mataró

Los Mossos d’Esquadra de Mataró detuvieron el pasado jueves 11 de junio a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico que se encontraba en unos bajos del centro de la capital del Maresme. Se intervinieron 33 kilos de droga y el consumo de electricidad está cuantificado en más de 5.800 euros.

La detención se originó cuando a principios de mes los mismos agentes de paisano, realizando el patrullaje preventivo habitual en la localidad de Mataró, notaron un fuerte olor a marihuana en un domicilio del centro de la ciudad. Posteriormente, los agentes de la Policía de la Generalitat se fijaron en que en la fachada de este había unos aparatos de aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento.

Los Mossos llevaron a cabo las correspondientes investigaciones policiales. Por un lado, dentro del domicilio se encontraron 160 plantas de marihuana cortadas y en posición de secado con un peso total de 33 kg.

Plantas de marihuana cortadas y en posición de secado encontradas por los Mossos / Mossos d'Esquadra

Por otro lado, la empresa suministradora de fluido eléctrico del domicilio en cuestión confirmó que sí se estaba manipulando ilegalmente la red de suministro para consumir energía sin pagarla. Concretamente, fraude representa una cuantía de 5.800 euros.

Aparatos de aire acondicionado encontrados por los Mossos / Mossos d'Esquadra

El detenido pasó a disposición judicial en el juzgado en funciones de guardia de Mataró el día siguiente de la detención, el viernes 12 de junio.