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Transición ecológica en las escuelas

Martorell reclama a la Generalitat un convenio para lograr la climatización integral de sus centros educativos

La moción que promueve una negociación con Educación para una adecuación térmica de las aulas públicas ha sido aprobada por el Ayuntamiento

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Pleno Municipal de Martorell de junio de 2026.

Pleno Municipal de Martorell de junio de 2026. / Jaume Monés

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Las cuatro fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Martorell aprobaron el pasado lunes 15 de junio en el Pleno Municipal una moción que reclama un convenio entre el ente municipal y la Generalitat para impulsar la climatización en las aulas de todos los centros educativos locales. El texto, presentado por Movem Martorell y consensuado después de algunas enmiendas, pide también a la Conselleria d'Educació información actualizada de la futura planificación prevista por la Generalitat en los centros.

La moción aboga por que se promueva “una negociación institucional con Educación para acelerar la climatización integral de los centros educativos de Martorell, dentro del marco normativo y jurídico de un convenio administrativo de colaboración para impulsar su climatización”. Y lo reclama a través de la consecución de “un convenio administrativo de colaboración”. El texto también solicita al Departament "información actualizada sobre la planificación, priorización y calendario previsto de las actuaciones de climatización y adecuación térmica de los centros educativos públicos de Martorell".

Por otra parte, reafirma la moción aprobada en el Pleno de octubre de 2025, que priorizaba la actuación para adaptar climáticamente los equipamientos educativos del municipio como prioridad. Anunciaba todo este conjunto de acuerdos la portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz. La moción reconoce que, "en los últimos años, el Ayuntamiento de Martorell ha impulsado diversas actuaciones de mejora y confort térmico y de eficiencia energética".

En esta línea, la concejala de Educación, Soledad Rosende, explicaba que desde el gobierno local "estamos activos en la transformación de las escuelas y en realizar todo el mantenimiento y mejoras". Explicaba que ella misma y su equipo técnico visitan los centros y sus direcciones “para atender sus necesidades y realizar un mantenimiento periódico”.

Además, añadía, "también impulsamos mejoras que por seguridad y capacidad hay que hacer cuando ya no hay niños en las escuelas, las más importantes de las cuales tienen que ver con la seguridad y el confort". Rosende las enumeró: "Hemos puesto toldos, hemos plantado árboles, hemos modificado los porches y hemos puesto ventiladores en todas las aulas de todas las escuelas, y hemos renovado calderas para cuando viene el frío. Y todo esto lo hacemos con recursos propios".

Declaración Institucional en favor de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+

Durante la sesión plenaria, el Ayuntamiento emitió una Declaración Institucional en favor de la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y otros). El documento -inicialmente presentado como una moción de ERC- reclama el compromiso con la conmemoración del día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo y la Liberación LGTBI+.

Noticias relacionadas y más

También expresa la voluntad de seguir desarrollando y reforzando políticas municipales que promuevan la igualdad efectiva y la no discriminación de las personas LGTBI+ y, entre otros, expone que el Ayuntamiento impulsa acciones de sensibilización, formación y prevención contra la LGTBI-fobia y su condena pública.

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