Un llamamiento vecinal facilita a los Mossos la detención de dos hombres que atacaron con un machete a vigilantes en L'Hospitalet

Un llamamiento ciudadano en redes sociales ha permitido a los Mossos d'Esquadra de la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat detener este 5 de junio a un hombre de 30 años como presunto autor principal de un delito de robo con violencia y lesiones muy graves. Los hechos se produjeron la madrugada del 24 de junio de 2025 en la avenida Josep Tarradellas de L'Hospitalet de Llobregat, cuando dos personas, vigilantes de la estación que terminaban su turno laboral, fueron abordadas por dos individuos.

Durante el asalto, uno de los atacantes sacó un machete con el que agredió a una de las víctimas, causándole lesiones de mucha gravedad en la mano izquierda, mientras el otro autor sustraía las mochilas que llevaban. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Bellvitge, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

Tras cometer los hechos, los autores huyeron corrientes de la zona cruzando las vías del tren en dirección a la avenida de Can Serra de L'Hospitalet de Llobregat. A raíz de los hechos, los investigadores en las primeras pesquisas obtuvieron imágenes de los asaltantes, entre ellas, las de las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria.

El impacto en las redes sociales, un impulso decisivo para la investigación

Dentro de las gestiones de investigación, el punto de inflexión del caso llegó gracias a su estrategia coordinada con la Oficina de Comunicación de los Mossos d'Esquadra.El 6 de febrero de este año se ha difundido las imágenes de los presuntos autores a través de las redes sociales oficiales del cuerpo para pedir el apoyo de la ciudadanía.

La respuesta fue inmediata: pocas horas después de su publicación, la Unidad de Investigación recibió una serie de informaciones muy valiosas de varios ciudadanos. Estos datos significaron el impulso definitivo para la resolución de este caso, permitiendo a los investigadores poner nombre y apellidos a los sospechosos.

Así, las informaciones recibidas, junto con el resto de gestiones de los investigadores, permitieron localizar y detener a uno de los presuntos responsables de los hechos el pasado 9 de marzo. Al detenido, de 28 años, le constaba un antecedente en la base de datos policiales por hechos de la misma tipología delictiva.

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Por último, el 5 de junio de 2026 los agentes detuvieron al segundo sospechoso y principal autor de la agresión. En este caso el arrestado es un hombre de 30 años con 13 antecedentes policiales que pasó a disposición del juzgado en funciones de guardia de L'Hospitalet de Llobregat.