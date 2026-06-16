Zeus y Rolo: los dos perros para detectar drogas que utilizará la Guardia Urbana de Badalona en la verbena de Sant Joan

La Guardia Urbana de Badalona contará por primera vez con dos perros policías "para reforzar las tareas de seguridad y prevención" durante el dispositivo especial de seguridad de la verbena de Sant Joan. El objetivo que persigue el ayuntamiento con esta medida es "muy claro y rotundo", a tenor del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol: "Queremos una ciudad libre de drogas, y lanzar un mensaje contundente a aquellos que pretendan aprovechar la fiesta para traficar o llevar sustancias encima". "En Badalona no lo permitiremos", ha sentenciado el edil popular.

Ambos canes están entrenados para localizar hasta catorce sustancias psicotrópicas diferentes, como THC, cocaína, heroína, metanfetamina, LSD, o tusi. La unidad canina actuará con dos guías especializados, responsables de la conducción y coordinación de los dos animales, lo que a tenor del gobierno local permitirá aumentar la eficacia de las actuaciones preventivas y de seguridad. Los canes se situarán en los puntos con más afluencia de la ciudad, en la playa durante las horas punta y en controles estratégicos en las estaciones de Renfe y metro.

Si bien los dos animales solo prestarán servicio durante la verbena, Albiol ha señalado que la "voluntad de futuro" del gobierno municipal pasa por "consolidar este servicio más adelante creando una unidad canina estable y permanente dentro de la Guardia Urbana de Badalona". En concreto, ambos perros proceden de la Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya y se llaman Zeus y Rolo. Tienen cuatro y seis años, y son de raza pastor belga malinois y una mezcla de pastor belga malinois y pastor holandés, "seleccionados por sus características de sociabilidad, energía, capacidad de cooperación y entrega al trabajo", detalla el gobierno municipal.

Presentación de la unidad canina que utilizará la Guardia Urbana de Badalona en la verbena de Sant Joan / AJUNTAMENT DE BADALONA

Indica el consistorio que la verbena de Sant Joan precisará la movilización de diferentes servicios municipales, para "garantizar una celebración segura y compatible con el civismo y la convivencia en una de las noches más multitudinarias del año". "La prioridad de este gobierno es garantizar que la noche de Sant Joan sea una fiesta tranquila, bonita y segura para todo el mundo", sostiene Albiol.

Noche de incidentes en la verbena anterior

El anuncio del estreno de la unidad canina para la noche más corta del año ha sido recibido con críticas e ironía por parte de la oposición municipal. Rosa Trenado, concejala de Badalona en Comú, ha pedido al gobierno municipal que rectifique, y ha señalado que "es injustificable hacer patrullar a perros precisamente durante la noche más ruidosa del año", ya que "está demostrado" que "los petardos provocan miedo, ansiedad y estrés a los animales". Por su parte, el concejal de ERC Àlex Montornès, aunque ha señalado que "todas las herramientas son bienvenidas", ha criticado que "después del peor Sant Joan de la historia, la solución sea incorporar al 'agente Bigotes' y al 'agente Boira' a la Patrulla Peluda". "Parece una broma", ha zanjado el concejal republicano.

Uno de los dos perros especializados en detectar drogas que utilizará la Guardia Urbana de Badalona esta verbena de Sant Joan / AJUNTAMENT DE BADALONA

En el recuerdo de Montornès se encuentran los incidentes que marcaron la anterior verbena, que se resumen en 954 llamadas al 112, un centenar de intervenciones de los Bombers (un 80% de las cuales, para apagar incendios en contenedores, coches, vegetación o, en la estatua de Anís del Mono), dos heridos por arma de fuego en una pelea en Montigalà, un pequeño incendio en el CAP de Nova Lloreda y dos bicicletas también en llamas. Pocos días después, la oposición en bloque forzó un pleno extraordinario "pedir explicaciones y exigir responsabilidades políticas sobre el fracaso del dispositivo de seguridad durante la verbena de Sant Joan". Ya durante la sesión plenaria, buena parte del debate se centró en cuántos policías locales patrullaron las calles de la ciudad durante la verbena. Tras la intervención del concejal de Seguridad, Juan Manuel Ruiz, se destiló que 108 agentes se desplegaron durante todo el día, en tres turnos. De esta manera, el número de agentes desplegados simultáneamente fue de 36, en 18 binomios.