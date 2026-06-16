El Gremio de Restauración denuncia a 30 'mercaurantes' y redobla la guerra contra panaderías-degustación de Barcelona

La creciente oferta de espacios donde comer, desayunar o tomar algo informalmente, como las zonas de degustación de panaderías y supermercados suponen una "competencia" que puede "hundir" a la hostelería de Barcelona, que afronta regulaciones e inspecciones mucho más estrictas y por tanto costes más altos. Con ese argumento el Gremio de Restauración ha anunciado este martes una nueva denuncia administrativa contra 50 hornos "incumplidores" de la normativa y, por primera vez, contra 30 'mercaurantes' (supermercados con zonas para comer) al considerar que se emplazan en un espacio prohibido expresamente en las ordenanzas de comercio alimentario de la ciudad (entre las cajas de cobro y los accesos a los establecimientos). Han advertido que si el ayuntamiento "sigue sin sancionar" a los infractores, llevarán ambos temas a la fiscalía.

En concreto, en el caso de los 'mercaurantes' todas las denuncias son para supers de Mercadona, donde este servicio ya es habitual. Pero han asegurado que en breve harán públicas otras marcas que realizan la misma práctica "no permitida", y que también serán denunciadas ante el ayuntamiento. "No son zonas de descanso", con mesas y sillas, sino que ofrecen cubiertos, servilletas y hasta microondas, recogen en su análisis.

La patronal barcelonesa lleva desde 2019 alertando del 'boom' de las panaderías con degustación, que en muchos casos según sus comprobaciones incumplen la normativa vigente, e iniciando las denuncias ante la administración. Su director, Roger Pallarols, ha lamentado hoy que tardaron cuatro años en obtener la primera respuesta por parte del consistorio. El gremio aumentó la presión en 2024 con un centenar más de denuncias, a las que se sumaron 82 en 2025, preocupados por el avance de este tipo de negocio que a su juicio supone "intrusismo profesional" en la hostelería. En noviembre pasado Barcelona contaba con 657 negocios de panadería con degustación.

Comprobación de actuaciones

Ante la falta de información municipal respecto a inspecciones, según Pallarols, la entidad optó recientemente por acceder mediante el portal de transparencia a las cifras del distrito del Eixample, que copa buena parte de la oferta. Con "información parcial" ha podido conocer los expedientes abiertos contra 22 panaderías con degustación que fueron denunciadas por la patronal, donde la inspección municipal detectó 57 infracciones.

En concreto, en 21 locales (de 22) se incumplía la superficie máxima que se puede destinar a la degustación (20 m²) y, por lo tanto, había exceso de aforo. En 16, se vendían bebidas alcohólicas. Y en 12 locales se despachaban "productos otras especialidades y, por lo tanto, no permitidos", ha relatado. "No hay un solo caso en que se encontrase todo en regla", ha clamado.

Una panaderías con cafetería en el Eixample, en una imagen de archivo. / MANU MITRU

Lo que irrita al colectivo de restauradores es que pese a confirmar las infracciones, "el ayuntamiento no habría iniciado ningún tipo de procedimiento sancionador" ni impuesto multas. Según Pallarols, solo se les requiere para subsanar dichas cuestiones. Y el gremio exige que la intensidad sancionadora y de inspecciones sea como la que vive la restauración.

El ayuntamiento todavía no ha facilitado datos que repliquen estas acusaciones.

La competencia desleal a la que apuntan los hosteleros se basa en que la regulación es mucho más laxa para los servicios de degustación, tanto en cuanto a accesibilidad, como a seguridad, entre otros. Pero supone una clara diferencia de costes laborales: "un camarero de una panadería cobra por convenio del sector 400 euros menos al mes que uno de la hostelería", ha subrayado.

El nuevo ejercicio que ha llevado a cabo la patronal de la restauración, vistos los resultados, es visitar 50 de las panaderías que ya habían denunciado previamente. Y han comprobado que "siguen incumpliendo", por lo que las han vuelto a denunciar administrativamente. Las irregularidades suelen a afectar a un exceso de superficie (ocupan más de 20m2), a la venta de alcohol y otras especialidades que no pueden servir, y al uso de fórmulas comerciales como comidas, cenas o menús.

Los restauradores hacen hincapié en que las comprobaciones municipales hasta la fecha se han basado solo en en el artículo 39 de la ordenanza de comercio alimentario, pero que si se hubiesen hecho más extensivas (de la salud pública al paisaje urbano o la gestión de residuos y normativa laboral) "el volumen de infracciones habría sido mayor".

Comer en el super

En plena cruzada contra ese segmento del comercio, en Barcelona --como en otras grandes ciudades--, siguen aflorando también las zonas para comer en supermercados, que están haciendo estragos en la supervivencia de pequeños bares de menús y comidas rápidas. Pallarols ha explicado que aunque recientemente la federación estatal Hostelería de España criticó dicha práctica, conocida como 'mercaurantes', el Gremio de Restauración ha decidido dar el paso de impulsar la primera denuncia al respecto "por incumplimiento normativo". De ese modo, se "activan mecanismos legales que han de hacer desaparecer esas zonas de restauración".

En el caso de la capital catalana, la citada ordenanza "prohíbe expresamente que la zona comprendida entre las puertas de acceso o salida y las cajas de cobro se utilicen para ningún tipo de actividad comercial o servicios". Pero es común que justo en ese espacio se ubiquen mesas altas con taburetes, cubiertos de plástico gratis para el clientes y microondas para calentar los platos que lo requieren.

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"El ayuntamiento no puede exigir el cumplimiento de unas normas y a la vez dispensar el de otras", se ha quejado el líder de patronal. "No sirve de nada tener buenas palabras para la restauración de proximidad, de barrio, si después se permite que se vea obligada a competir con gigantes de la distribución que practican el intrusismo profesional", concluye, advirtiendo de que estarán atentos a la respuesta municipal y sus resultados. Y si el consistorio no actúa, llevarán su "dejadez" en el cumplimiento de la normativa local ante la fiscalía.