El Govern incrementa la inversión en las 'fábricas de agua' del área de Barcelona: 76 millones irán a la potabilizadora del Ter

"Ahora es el momento de invertir, no cuando vuelva a haber un periodo de sequía". De este modo ha definido la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, la apuesta del executiu para incrementar los fondos destinados a reforzar el ciclo del agua en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para este 2026. En concreto, las cuentas del Govern, que prevén aprobarse a principios de julio, prevén una inversión de 1.586,1 millones de euros en la veguería de Barcelona, un 45% más que en las últimas cuentas aprobadas, en 2023. Por lo que respecta a las inversiones en infraestructura hídrica, el executiu tiene reservados un total de 195,1 millones de euros, solo, en el área de Barcelona.

"No nos relajamos. Se tiene que invertir. No podemos encontrarnos a punto de no poder abrir el grifo como nos pasó hace poco", ha apuntado Díaz en un encuentro con los medios de comunicación para aterrizar los presupuestos. La delegada del Govern ha recordado que Catalunya ha sufrido recientemente "una sequía muy severa" y ha advertido que, a raíz de los efectos cada vez más notables del cambio climático, es probable que vuelva a ocurrir".

Así, las inversiones en la gestión del ciclo del agua crecen un 13% respecto al presupuesto de 2023. De este modo, se actuará en equipamientos como la Estación de tratamiento de agua potable del Ter —con una inversión prevista de 72 millones de euros—, la planta de tratamiento de aguas potables más grande de Catalunya y un equipamiento fundamental para el abastecimiento del área metropolitana. La potabilizadora del Ter se sitúa en los términos municipales de Cardedeu, Llinars y La Roca del Vallès y entró en funcionamiento el 2 de julio de 1966. Así, tiene una capacidad de tratamiento de ocho metros cúbicos por segundo y puede almacenar hasta 557.664 metros cúbicos. Además, las cuentas del executiu también reservan 22 millones de euros para actuar en la estación de Montcada, 13,9 millones en la del Llobregat o ocho millones para la desalinizadora del Llobregat.

Más allá del ciclo del agua, esos casi 1.600 millones de euros se repartirán también entre los ámbitos de la salud, las infraestructuras ferroviarias, los equipamientos educativos y la promoción del comercio. La delegada del Govern también ha insistido en que las cuentas de la Generalitat ya se avanzan a futuros ejercicios y reservan partidas para los años 2027, 2028 y 2029. En este sentido, las obligaciones plurianuales comprometidas por el executiu hasta 2029 en la veguería de Barcelona ascienden a un total de 2.369 millones de euros. Una cifra que se prevé que crezca a medida que puedan salir adelante nuevos presupuestos.

El agua en el área de Barcelona

Las preocupaciones asociadas al cambio climático del Govern de cara a la posible escasez de agua ante futuros episodios de sequía es también compartida por el Área Metorpolitana de Barcelona (AMB). En la conurbación más inmediata de la capital catalana, el precedente de la crisis hídrica vivida entre 2022 y 2025 ha reforzado la necesidad de, por ejemplo, extender al río Besòs el modelo de regeneración de agua ya aplicado en el Llobregat, con el objetivo de convertirlo en una pieza clave del suministro futuro del área metropolitana.

Por ello, la hoja de ruta para regenerar el agua del Besòs prevé la construcción de dos nuevas EDAR —estaciones depuradoras de aguas residuales— y dos nuevas ERA —estaciones de regeneración de agua— en dos fases: una primera hasta 2033 y una segunda con horizonte en 2038. El AMB trabaja actualmente en la redacción del proyecto constructivo, que no se espera hasta 2028. Para entonces deberán estar garantizadas las fuentes de financiación, todavía pendientes de concretar.

Así, las actuaciones ejecutadas por Aigües de Barcelona para hacer frente a la sequía hasta 2026 suman unos 150 millones de euros. Según la compañía, el modelo ha permitido estabilizar la demanda incluso en un contexto de estrés hídrico. Sus datos indican que el consumo de agua se ha reducido en los últimos 25 años, al pasar de unos 185 a 138 litros por habitante y día. En el ámbito estrictamente doméstico, el descenso ha sido de 124 a 97 litros por habitante y día.

Más allá de las infraestructuras hídricas

En el ámbito de la movilidad, el Govern destinará un total de 309,5 millones de euros a proyectos como las inversiones en la Línea 9 del metro (108,4 millones), la prolongación de la Línea Llobregat-Anoia de FGC en el tramo Plaça Espanya-Gràcia (101,3), material ferroviario de la línea del Aeropuerto de El Prat (50,3) e inversiones en líneas metropolitanas de FGC (47,3). En cuanto al ámbito educativo, se construirán nuevos centros y se llevarán a cabo obras de mejora y mantenimiento de algunos equipamientos existentes por un total de 92,3 millones de euros. Destacan la escuela Sentmenat (5,4 millones), la Paco Candel en L’Hospitalet (3,2), los nuevos institutos de Vallcarca (3,3), Les Cinc Sènies de Mataró (2,5) o el instituto-escuela Trenta Passos de Barcelona (3,1). También se ampliará el instituto-escuela en Sant Cugat (3,7).

En el ámbito sanitario, se invertirán 186,2 millones en la mejora de las instalaciones de centros como el Hospital de Sant Pau de Barcelona (15,2), el Hospital Clínic de Barcelona (23,9), el Hospital de Terrassa (5,9) y la construcción del Hospital de Santa Creu i Sant Pau (16,6), entre otros equipamientos. Las nuevas cuentas prevén, además, destinar 102,6 millones de euros a la ordenación y promoción del comercio con la construcción del nuevo pabellón en el recinto ferial de Gran Via (76,6 millones de euros), el llamado 'Hall 0', y la remodelación de la Fira de Montjuïc (25 millons).