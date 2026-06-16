Áreas fuera de Collserola
Nuevas franjas forestales protegerán de incendios urbanizaciones de tres ciudades del área de Barcelona
El AMB inicia los trabajados para proteger este verano del fuego núcleos urbanos de Sant Cugat del Vallès, Gavà y Torrelles de Llobregat
INCENDIOS | Los fuegos de nueva generación llevan al AMB a duplicar el presupuesto en prevención de incendios
En el contexto de medidas para prevenir incendios forestales, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciado una nueva fase de trabajos destinados a proteger el territorio frente a la amenaza del fuego, poniendo especial énfasis en la creación y mantenimiento de franjas perimetrales de protección. Estas actuaciones, que ya son visibles en puntos estratégicos de Gavà, Sant Cugat del Vallès y Torrelles de Llobregat, buscan establecer un escudo de seguridad alrededor de las urbanizaciones, minimizando el riesgo para las personas y sus hogares ante un eventual incendio.
Esta intervención se integra en el Programa metropolitano de actuaciones forestales (PMAF), una iniciativa que en su actual convocatoria (2025-2027) cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, tal y como avanzó EL PERIÓDICO. El objetivo no es solo la limpieza del sotobosque, sino una gestión integral que aumente la resiliencia de las masas forestales en zonas clave como las montañas de Ordal, el macizo del Garraf y la serralada de Marina, áreas situadas fuera del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Con ello se pretende no solo reducir el peligro de las llamas, sino también fomentar una economía verde y circular a través de la valorización de los productos derivados del bosque.
"La gestión agroforestal cobra importancia en la medida que el 52% del suelo del AMB es no urbanizable", subraya a este diario Jordi Bou (Junts), consejero delegado de Espacios Naturales en el AMB y alcalde de El Papiol, municipio de 4.300 habitantes del área de Barcelona.
El camino recorrido hasta llegar a estas nuevas franjas comenzó en otoño de 2022, coincidiendo con el reconocimiento del AMB como Ciudad Europea del Bosque. Tras una fase inicial que permitió gestionar 47 hectáreas y una segunda convocatoria en 2024 que amplió los trabajos a 16 municipios, el programa actual escala su ambición para incluir a 22 ayuntamientos metropolitanos. En municipios como el Papiol o la Palma de Cervelló, los trabajos no se limitan a la vegetación; también incluyen la mejora de caminos, la instalación de hidrantes y la construcción de muros de contención para asegurar el acceso de los servicios de extinción.
En última instancia, estas franjas perimetrales representan una respuesta técnica y política a los desafíos del cambio climático y las directrices de la Agenda 2030. Al actuar sobre la infraestructura verde metropolitana —desde los ríos Llobregat y Besòs hasta las Muntanyes del Baix—, el AMB busca recuperar y proteger espacios naturales vitales, garantizando que el crecimiento urbano y la conservación forestal puedan convivir de forma segura y sostenible.
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