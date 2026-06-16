Ferrocarrils convierte sus 280 puntos de información y emergencia en puntos lila contra el acoso sexual

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha puesto en funcionamiento 280 puntos lila contra el acoso sexual y la violencia de género en sus estaciones. Lo ha hecho aprovechando sus Puntos de Información y Emergencia, que permiten llamar desde el andén al centro de asistencia, que a partir de esta semana se identifican claramente también con las palabras Punto lila.

Los Puntos de Información y Emergencia (PIE) están conectados las 24 horas con el Centro de Mando Integrado (CCI) de FGC en Rubí y permiten comunicar cualquier situación de emergencia. Los Mossos d'Esquadra han impartido una formación a los operadores del centro para dar respuesta de forma apropiada también a las situaciones de acoso sexual, de acoso por razón de género o de violencia machista.

Denuncia inmediata

La aplicación móvil de FGC también cuenta desde esta semana con la nueva funcionalidad Punto Lila, que permite alertar de estas situaciones de manera inmediata a través del teléfono móvil. El próximo año, todos los operadores del transporte en Catalunya deberán contar con esta opción de comunicar cualquier situación de acoso a través de un punto lila digital en sus respectivas aplicaciones. La ventaja de esta fórmula es la facilidad con la que cualquier persona puede alertar de un episodio de abuso con mayor seguridad, tanto si es la víctima como si la está presenciando y la está sufriendo otra persona usuaria del transporte público.

El transporte público es uno de los lugares donde se han detectado un gran número de situaciones de violencia machista. El 92% de las mujeres de 16 a 29 años afirmó haber sufrido algún tipo de acoso en el transporte público en los últimos dos años, según una encuesta de la Autoritat del Transport Metropolità de 2020 que hizo saltar todas las alarmas. Desde entonces se han desplegado campañas y distintas medidas para combatir estas situaciones. Una nueva encuesta mostrará próximamente si los episodios de abusos han remitido.

Protocolo en todo el transporte

“El Govern está desplegando una política común para prevenir y abordar las violencias machistas en todo el sistema de transporte público", ha explicado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. El objetivo es establecer criterios y circuitos compartidos para una respuesta coordinada en el conjunto del sistema.

Siguiendo esta estrategia, el despliegue de los puntos lila en las estaciones de FGC busca garantizar un entorno seguro y de confianza para que "ninguna persona deje de coger el transporte público por una percepción de inseguridad”, señala el presidente de FGC, Carles Ruiz.

Con esta intención, la operadora pública llevó a cabo el año pasado la campaña “Tolerancia cero con la violencia machista” para disuadir los comportamientos machistas en la red ferroviaria de Ferrocarrils.