Dimiten dos concejalas del gobierno municipal de L'Hospitalet de Llobregat

Dos ediles del gobierno local de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han presentado su dimisión. Fuentes del ejecutivo local señalan que la renuncia se producirá de forma oficial en el Pleno local de este mismo mes de junio. Se trata de Olga Gómez y Cristina Santón, ambas del grupo del PSC, partido que gobierna en la segunda ciudad de Catalunya en solitario.

Según explican estas mismas fuentes, ambas concejalas han tomado la decisión después de arrastrar problemas de salud de sus respectivos familiares. A menos de un año de las elecciones municipales, momento de gran compromiso con sus cargos de gobierno y de una agenda más acelerada de lo habitual, desde el ejecutivo local apuntan que ambas ediles han dado un paso al lado en un ejercicio de responsabilidad.

En el caso de Cristina Santón, desde la llegada de David Quirós a la alcaldía de L'Hospitalet en sustitución de Núria Marín y hasta ahora ha sido teniente de alcalde de Ciudad transformadora, una de las únicas cuatro ediles con cargo de teniente de alcaldía en L'Hospitalet. Santón ha tenido así gran responsabilidad en todos aquellos proyectos vinculados al impulso económico de la ciudad y en asuntos tan sensibles en una ciudad como L'Hospitalet como es la educación. La saturación de las aulas, la falta de equipamientos y recursos son, por ejemplo, un foco constante de quejas desde hace años.

Quirós reestructuró el ejecutivo municipal por última vez en 2025 y reestructuró los cargos. Olga Gómez, hasta entonces concejala del Distrito II (Collblanc-la Torrassa), asumió así también el Distrito III (Santa Eulàlia y Granvia Sud) y mantuvo la concejalía adjunta de Ciclos de Vida, dentro del Área de Ciudad de Derechos.

En un comunicado, ERC-EUiA, el principal partido de la oposición, ha defendido que "estas dimisiones no pueden analizarse de forma aislada". "Llegan en un momento en el que la ciudad sufre una evidente crisis de gobierno, una parálisis de la gestión municipal y una creciente incapacidad para dar respuesta a los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas", han aseverado los republicanos. En esta misma línea, han hecho especial hincapié en que l"a actual organización del gobierno municipal es errónea". "El alcalde decidió reducir las concejalías de distrito a sólo tres concejales para los seis distritos de la ciudad, asignando dos a cada uno. Una decisión que, en una ciudad tan grande y compleja como L'Hospitalet, es sencillamente inasumible", añaden.

Como ha adelantado 'La Vanguardia' y reiteran fuentes municipales a este diario, desde el ejecutivo local descartan cualquier crisis de gobierno y remiten las dos dimisiones a los problemas familiares con los que convive cada una de ellas.