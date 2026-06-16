Abierto el concurso de ideas para convertir la antigua fábrica CACI de Badalona en la Ciutat de la Música

El listado de usos que se le ha llegado a asignar a la antigua fábrica CACI para darle vida tras su cierre hace décadas es extenso y variopinto. Se planteó que acogiera la Biblioteca Provincial de Barcelona, un centro de disciplinas artísticas, la sede de la Federación Internacional de Baloncesto, sede de la Universitat de Barcelona, sede del Instituto de Investigación de la Energía de Catalunya, sede del Museu del Còmic i la Il·lustració y, por último, sede de la Universitat Politècnica de Catalunya y de la Fundació CIM. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2024 que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, anunció el que será el futuro definitivo del equipamiento: acoger el Conservatori y la Escola de Música Moderna de Badalona.

Si bien a tenor de lo que en su día aseguró el alcalde Albiol, el traslado de la escuela de música debería hacerse realidad este 2026, los tiempos finalmente se han alargado, hasta el punto que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) acaba de licitar el concurso de ideas arquitectónicas para rehabilitar el inmueble y convertirlo en la futura Ciutat de la Música, el equipamiento cultural y docente que será la nueva sede del Patronat de la Música de Badalona y un "nuevo referente para la actividad musical de la ciudad", declara el AMB en un comunicado. El presupuesto alcanza los 12,7 millones de euros, y "representa una nueva oportunidad para recuperar uno de los edificios más significativos de la fachada marítima de Badalona y convertirlo en un equipamiento de referencia al servicio de la cultura, la educación y la ciudadanía", sostiene el AMB en un comunicado.

La futura Ciutat de la Música ocupará más de 6.000 metros cuadrados y concentrará la actividad docente que actualmente desarrolla el Patronat de la Música de Badalona en diferentes sedes de la ciudad. Incluirá aulas para la formación musical, cabinas de estudio, espacios para música de cámara y conjuntos, un estudio de grabación, una biblioteca y salas para el profesorado y la administración, así como un auditorio con una capacidad para unos 250 o 300 espectadores y una sala de cámara para unas 150 o 200 personas.

El ente supramunicipal apunta que uno de los principales "retos arquitectónicos" del concurso consistirá en "compatibilizar la preservación de los valores patrimoniales de la CACI con las exigencias funcionales de un equipamiento musical contemporáneo". Es por ello que las propuestas tendrán que "dar respuesta a la rehabilitación integral del edificio, a la puesta en valor de su estructura histórica y a la incorporación de nuevos volúmenes destinados a mejorar la accesibilidad y los servicios". Asimismo, la altura de las cubiertas tendrá que crecer para poder responder a las necesidades de los espacios escénicos y auditorios previstos.

El concurso también incorpora una reflexión sobre la relación del edificio con el espacio público y el frente marítimo. Es por ello que las propuestas que opten al concurso deberán mejorar la conexión del inmueble con el paseo marítimo, la calle Eduard Maristany y la plaza del Pati de Vela. Asimismo, deberán "potenciar el papel del equipamiento como puerta de entrada cultural al sector litoral de Badalona". El concurso se desarrollará en dos fases: la primera será abierta y se presentarán las propuestas conceptuales; en la segunda, los cinco equipos finalistas seleccionados por el jurado entre las candidaturas presentadas tendrán que profundizar en el desarrollo de sus propuestas arquitectónicas antes de la elección de la propuesta ganadora.

La intervención se desarrollará con criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética: se promoverá la reutilización de elementos existentes, la reducción de la huella de carbono, el aprovechamiento de aguas pluviales y la incorporación de soluciones que contribuyan a mejorar el confort climático tanto del edificio como de los espacios exteriores.