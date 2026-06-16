Barcelona aloja en pensiones a más de 3.300 personas de 1.100 familias en riesgo de quedarse sin techo

El Ayuntamiento de Barcelona alberga a 3.307 personas en alojamientos temporales urgentes, como pensiones, hostales y otras estancias provisionales. El dato corresponde a finales del pasado abril y engloba a 1.100 familias en riesgo de quedarse sin techo en la ciudad, de las que cerca del 87% cuentan con menores a cargo. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha detallado las cifras al comparecer este martes en la comisión municipal de servicios sociales a petición de Barcelona en Comú.

Las estadísticas reflejan un aumento de los barceloneses sin opciones de proveerse un hogar ni red familiar que los arrope tras padecer un desahucio, sufrir el azote de la violencia machista o llegar a España en búsqueda de asilo. El número total de alojados ahora es un 12,1% superior al de hace dos años, cuando había 2.950 personas hospedadas a cargo del consistorio en marzo de 2024. Es aún mayor la diferencia respecto a años anteriores: ahora hay un 41,87% más de vecinos bajo techo por riesgo de quedarse a la intemperie que en 2022, cuando se alojó a 2.331 personas, y un 74,14% más que en 2021, cuando se acogió a 1.899 personas.

“Buena parte de la presión que reciben los centros de servicios sociales vienen de problemáticas de vivienda que, en muchos casos, excede sus competencias”, ha apuntado Gil. Ha añadido que “la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad que atienden los servicios sociales” y que “la crisis habitacional está trasladando a los servicios sociales una parte muy importante de la presión derivada de la falta de vivienda asequible” en Barcelona. Lo ha sostenido con cifras: “El 60% del total de las ayudas económicas prescritas por centros de los servicios sociales están relacionadas con temas de vivienda, son 9,3 millones de los 15,7 millones de euros que se destinan a ayudas económicas”.

El personal de los servicios sociales de Barcelona mantiene protestas y convocatorias de huelga desde principios de año. La teniente ha observado que “la crisis habitacional tiene un impacto directo en los servicios sociales” del ayuntamiento. Ha apreciado que ejercen como “última red de protección” frente a las dificultades para sostener el precio de un domicilio en la ciudad y trances críticos, incluida la pérdida del hogar. “Están siendo un muro de contención y se ven desplazados hacia funciones asistenciales de urgencia, en vez de las tareas preventivas que les son propias”, ha evaluado.

Estancias de más de un año

Gil ha admitido que la “presión asistencial” se trasluce también en la “complejidad de la gestión del sistema de alojamientos temporales urgentes”, que ha recordado que se creó creyendo que sería “residual” y ahora supone “uno de los principales dispositivos municipales frente a la exclusión residencial”. Ha destacado que se palpa una “cronificación” de la imposibilidad de acceder a un piso en un gran número de personas que se atienden.

Gil ha cuantificado que “más del 76% de los casos acumula estancias de más de seis meses” en pensiones, hostales y otros alojamientos provisionales ofrecidos por el consistorio. “Una parte importante supera el año de permanencia”, ha apostillado. “Refleja las dificultades existentes para acceder a alternativas residenciales estables, tensiona la función original de urgencia de los recuros y obliga a los equipos de servicios sociales a sostener procesos de acompañamiento de más larga duración, vinculados a problemáticas que tienen su origen en la falta de vivienda asequible y accesible”, ha diagnosticado.

Por su parte, la concejala Carol Recio (BComú) ha advertido de los contrastes entre la “imagen de la marca Barcelona” proyectada con la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família durante la visita del Papa de la semana pasada y “cómo viven nuestros vecinos día a día”. La edila ha citado a varios barceloneses que han sido desahuciados en los últimos días o aguardan a serlo en breve. “Muchos niños tendrán que sufrir desplazamiento, posiblemente fuera de la ciudad y serán separados de su entorno habitual, su escuela, donde tiene a los amigos, donde aprenden, se educan y podrían formar un futuro mejor para ellos”, ha enfatizado.

Recio ha achacado una “reducción en la inversión en la construcción de vivienda” al gobierno del alcalde Jaume Collboni, así como que la mesa de emergencia de vivienda esté “a tope” de solicitantes. “Al lado, tenemos a los servicios sociales en conflicto permanente por la presión que están soportando”, ha señalado la miembro de los Comuns, que ha rogado “más humanidad y más priorización política” al ejecutivo PSC ante los problemas de vivienda. “Pasen de la Barcelona de postal a la Barcelona real de los vecinos y vecinas que sufren”, ha instado. Por su parte, Gil ha resaltado que el presupuesto de servicios sociales ha crecido en 2026 en Barcelona a casi 409 millones de euros y que se han reforzado las transferencias de prestaciones económicas para prevenir la pérdida de domicilios.