Precio rebajado
El transporte en Barcelona seguirá al 50%: hasta cuándo podrás pagar la mitad
Con la bonificación vigente, los principales títulos integrados del sistema tarifario mantienen la reducción sobre la tarifa general
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El descuento del 50% en los principales títulos del transporte público del área de Barcelona continúa plenamente vigente y, según lo ya aprobado, se mantendrá hasta el final de la legislatura, es decir, hasta 2028.
Se trata de una medida anunciada por el Govern de la Generalitat de Catalunya el pasado mes de enero con el objetivo de sostener las tarifas reducidas del sistema de transporte metropolitano, una política que afecta a abonos tan utilizados como la T-Usual o la T-Jove.
Cómo se financia el descuento
El sistema de bonificaciones se estructura a través de una financiación compartida. Actualmente, la Generalitat de Catalunya asume el 30% del descuento, mientras que el 20% restante corre a cargo del Estado. Así, la continuidad de esta aportación estatal depende del Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez, aunque desde la Generalitat se da por hecho que el compromiso de mantener el descuento del 50% se prolongará durante todo el periodo previsto.
El papel de los Comuns y ERC en la medida
La aprobación y continuidad de estas bonificaciones no se entiende sin la presión política de los Comuns, que han defendido de forma reiterada que abaratar el transporte público es una medida "imprescindible" para afrontar el incremento del coste de la vida. Asimismo, la formación también ha defendido esta política ante el caos de Rodalies de principios de año.
Esa presión política, junto con la de ERC, influyó en la decisión del Govern, que en un primer momento había planteado limitar las ayudas únicamente a colectivos vulnerables, alegando la necesidad de recuperar los precios normales para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, la prórroga de las ayudas por parte del Gobierno de España, sumada a la exigencia de ERC y Els Comuns, acabó consolidando el mantenimiento de los precios rebajados durante 2026.
Así quedan las tarifas
Así, con la bonificación vigente, los principales títulos integrados del sistema tarifario mantienen una reducción del 50% sobre la tarifa general hasta 2028.
En la práctica, esto se traduce en que la T-Usual de 1 zona mantiene un precio de 22,80 euros al mes, o de 30,55 euros en el caso de dos zonas, por ejemplo. Por su parte, la T-Jove, con todas las zonas incluidas, se sitúa en 45,50 euros trimestrales. Puedes consultar todos los precios de los títulos por zonas en la página web de la Autoritat del Transport Metropolità.
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