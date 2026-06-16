Robo con violencia
Dos detenidos por arrancar un reloj de 50.000 euros a un turista cuando subía a un taxi en Barcelona
Agentes de la Guardia Urbana fuera de servicio persiguieron a los sospechosos y lograron detenerlos
Detenido un ladrón que usaba el traductor del móvil para intimidar a ancianas y robarles en Barcelona
Dos hombres han sido detenidos en la Barceloneta acusados de robar violentamente un reloj de lujo valorado en 50.000 euros a un turista cuando este estaba subiendo a un taxi. La rápida intervención de agentes de la Guardia Urbana que se encontraban fuera de servicio permitió arrestar a los sospechosos y recuperar el objeto sustraído.
Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo al lunes. Según han informado fuentes policiales, los agentes detectaron a dos individuos que observaban atentamente a un grupo de turistas mientras estos se disponían a subirse a un taxi.
En el momento en que una de las víctimas accedía al vehículo, uno de los asaltantes se abalanzó sobre ella y le arrancó el reloj mediante un tirón violento. La víctima sufrió lesiones leves a consecuencia del robo, mientras el segundo sospechoso permanecía vigilando los alrededores para facilitar la huida.
Inmediatamente, los agentes iniciaron una persecución y lograron interceptar a ambos pocos minutos después, en las inmediaciones del lugar de los hechos.
Gracias a la actuación policial, el reloj pudo ser recuperado y devuelto a su propietario. Los dos detenidos han quedado acusados, presuntamente, de un delito de robo con violencia.
- El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
- Las urbanizaciones sin regularizar del área de Barcelona tienen capacidad para absorber a 100.000 vecinos más
- El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
- Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
- El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico
- Barcelona debatirá el futuro de un centro comercial de la Vila Olímpica tras quedar desierta su subasta
- Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado
- Plataformas ecologistas de Terrassa activan un 'crowdfunding' para llevar a los tribunales un polémico aparcamiento