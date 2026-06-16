Dos detenidos por arrancar un reloj de 50.000 euros a un turista cuando subía a un taxi en Barcelona

Dos hombres han sido detenidos en la Barceloneta acusados de robar violentamente un reloj de lujo valorado en 50.000 euros a un turista cuando este estaba subiendo a un taxi. La rápida intervención de agentes de la Guardia Urbana que se encontraban fuera de servicio permitió arrestar a los sospechosos y recuperar el objeto sustraído.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo al lunes. Según han informado fuentes policiales, los agentes detectaron a dos individuos que observaban atentamente a un grupo de turistas mientras estos se disponían a subirse a un taxi.

En el momento en que una de las víctimas accedía al vehículo, uno de los asaltantes se abalanzó sobre ella y le arrancó el reloj mediante un tirón violento. La víctima sufrió lesiones leves a consecuencia del robo, mientras el segundo sospechoso permanecía vigilando los alrededores para facilitar la huida.

Inmediatamente, los agentes iniciaron una persecución y lograron interceptar a ambos pocos minutos después, en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Noticias relacionadas

Gracias a la actuación policial, el reloj pudo ser recuperado y devuelto a su propietario. Los dos detenidos han quedado acusados, presuntamente, de un delito de robo con violencia.