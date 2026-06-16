Las obras de la Meridiana hasta Fabra i Puig se encarecen en 3,2 millones de euros por cambios y excavaciones arqueológicas

La reforma de los seis kilómetros de la avenida Meridiana es una de las principales obras en que Barcelona está embarcada desde hace años. La remodelación se inició en junio de 2018 en el extremo que desemboca en la plaza de las Glòries y aún tiene por afrontar su mayor desafío, el que se reta a mudar de aspecto la otra punta de la vía. Es la que opera como una autopista urbana que separa los distritos de Sant Andreu y Nou Barris y constituye una de las principales entradas a la capital por el borde norte, con una intensidad media diaria de 13.578 vehículos. La transformación de 1,8 kilómetros entre Glòries y la calle Felip II, con menos carriles de tráfico y zonas para peatones y ciclistas más anchas, se terminó a mediados de 2024. Ahora debe completarse la renovación de un kilómetro más de avenida, hasta el paseo de Fabra i Puig. Se prevé que se culmine este próximo otoño y resultará más cara de lo acordado.

El Ayuntamiento de Barcelona hizo público el mes pasado que el precio de las obras del segundo de los cuatro grandes tramos de la reforma se ha encarecido en 3,2 millones de euros. El proyecto entre Felip II y Fabra i Puig se otorgó en octubre de 2024, con una inversión total de 18,99 millones de euros asumida por el consistorio. Con los trabajos en marcha desde hace más de un año, el gobierno municipal ha expuesto ahora que la puesta a punto de ese trecho de la Meridiana acabará ascendiendo a 22,2 millones de euros, por encima del importe por el que la rehabilitación se concedió.

Peatones en la avenida Meridiana, en el tramo en obras entre la calle Felip II y el paseo Fabra i Puig, en Barcelona. / ZOWY WOETEN

El gerente de movilidad, infraestructuras y obras del ayuntamiento, Ricard Font, explicó en la comisión municipal de urbanismo del mes pasado que el incremento del gasto en la reforma hasta Fabra i Puig respondía a una "adaptación técnica sobrevenida" y "mejoras introducidas durante la ejecución" de las labores. Deshojó un ramillete de motivos: las reparaciones de un colector que se halló más maltrecho de lo esperado; la sustitución de todo el alumbrado en vez de un tercio del tendido, como se había planeado; un volumen de restos arqueológicos de los siglos XIX y XX superior al predicho y que se ha tenido que documentar; un refuerzo del drenaje superficial de la vía; aceras y pavimentos más gruesos para que duren más; ajustes en los sistemas de riego para adaptarse a periodos de sequía; recuperación de losas de granito, y cambios en la señalización semafórica no planificados de entrada.

Tres segmentos

La remodelación del segundo tramo de la Meridiana se repartió en tres lotes por otros tantos segmentos de la avenida. La adecuación de los 280 metros entre las calles Felip II y Garcilaso se adjudicó a la empresa Voltes Connecta por 4,78 millones de euros. Con la modificación, se añaden 689.771,64 euros a la cantidad, un 14,43% más debido a "necesidades detectadas durante la ejecución de las obras", según el consistorio.

Unos carteles avisan de desvíos y cortes en el carril bici en el tramo en obras de la avenida Meridiana, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El recorrido de 300 metros entre Garcilaso y las calles Cardenal Tedeschini y Pegàs se entregó a la constructora Acsa por 6,36 millones de euros. La revisión eleva la cuantía en 977.147,38 euros, un 15,34% más del desembolso que se auguraba. Por último, los 570 metros de Cardenal Tedeschini a Fabra i Puig se confiaron a CRC Obras y Servicios por 6,48 millones de euros. Con la actualización de los precios, la suma ascenderá 1,54 millones más de lo anunciado, lo que supone una subida del 19,72%.

La modificación del importe del proyecto de reforma de la Meridiana se aprobó con los votos a favor del PSC, Barcelona en Comú y ERC. En cambio, Junts se abstuvo mientras que el PP y Vox se opusieron. Font defendió que el aumento de los costes no rebasa los 22,3 millones de euros que figuran en el presupuesto para el conocimiento de la administración, una estimación que orienta sobre cuál puede ser el gasto definitivo máximo, añadiendo posibles desviaciones y otros gastos derivados.

Acelerar la remodelación

Tras las explicaciones del ejecutivo socialista, los Comuns y los republicanos instaron a que la tercera fase de la reforma hasta el puente de Sarajevo se aborde cuanto antes. En paralelo, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) y entidades de los distritos de Sant Andreu y Nou Barris han reclamado imprimir velocidad a las obras, apelando a razones de reparación histórica y salud. Los grupos vecinales han pedido que se atiendan las peticiones de los residentes y han presentado alegaciones para ganar más espacio público que conecte los barrios situados a una orilla y otra de la avenida.

Trabajadores en el tramo en obras de la avenida Meridiana, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Las obras de ese nuevo tramo tardarán aún más de un año en comenzar y no se ha revelado un calendario preciso de finalización. La remodelación todavía está en proceso de trazarse. En mayo, el ayuntamiento otorgó el contrato para redactar el proyecto entre Fabra i Puig y el puente de Sarajevo por 552.054,73 euros. El consistorio calcula que el anteproyecto estará listo durante la primavera del 2027, a lo que seguirán los proyectos ejecutivos y la licitación de la rehabilitación de ese recorrido. Aún quedará un último trecho para completar la transformación de la Meridiana, en este caso hasta el límite con Montcada i Reixac.

Por su parte, el PP cuestionó durante la comisión que las obras de la arteria hayan generado un “sobrecoste”, que atribuyó a una mala planificación. Aún más, afirmó que los hechos sobrevenidos por los que se justifica que se eleve la factura deberían haberse detectado en las auditorías previas a los trabajos. A su vez, los conservadores advirtieron que el encarecimiento de obras públicas por causas que se catalogan como repentinas se repite con demasiada frecuencia en Barcelona y criticaron que no se hayan tramitado ayudas para los comerciantes afectados por las obras de la Meridiana. Vox sostuvo que la reforma de la avenida estrangula la movilidad.