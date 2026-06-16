Barcelona desencalla la reapertura al público de la modernista Casa Lleó Morera del paseo de Gràcia

El Ayuntamiento de Barcelona ha concedido la aprobación definitiva este martes al proyecto que ha de permitir la reapertura de la modernista Casa Lleó Morera del paseo de Gràcia, cerrada tras ser accesible de forma limitada entre 2014 y 2016. El consistorio ya dio el primer aval a finales de 2025 para que vuelva a abrir la única de las tres fincas de la conocida como ‘Manzana de la discordia’ que no admite visitas.

No obstante, la ratificación última al plan de acondicionamiento del edificio diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner se dejó en suspenso en marzo pasado. Entonces, el ayuntamiento dio un margen de tres meses al propietario, la constructora Núñez y Navarro, para que enmendara carencias detectadas en el proyecto, en cuestiones referidas a normativa urbanística, movilidad y medio ambiente, entre otras.

Cumplido el plazo, el consistorio considera las deficiencias se han corregido y da curso al plan urbanístico para adaptar el inmueble del siglo XIX para que las plantas superiores dejen de estar destinadas a oficinas y se permitan los usos museísticos para hacerla visitable. El PSC, Junts, PP y Vox han votado a favor de la medida que ampara el cambio. Barcelona en Comú se ha abstenido y ERC se ha reservado el voto, al expresar dudas sobre aspectos del proyecto.

Sin fecha de apertura

Por el momento, no hay una fecha conocida sobre cuándo la Casa Lleó Morera podría reabrirse ni cuándo podrían efectuarse la reforma previa para acondicionar la finca. En los últimos años, las discrepancias sobre cómo hacer accesible el edificio a personas con movilidad reducida y respetar el patrimonio protegido al mismo tiempo mantenían atascado el proyecto para recuperar las visitas.

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El ayuntamiento da las divergencias por superadas. El gerente de Urbanismo del ayuntamiento, David Martínez, ha expresado que con las obras se facilitará la entrada al inmueble con una “adecuación del interior para mejorar la accesibilidad sin alterar la volumetría, las fachadas ni los elementos protegidos” de la Casa Lleó Morera.