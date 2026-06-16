Barcelona reclama recuperar unas instalaciones olímpicas desmontadas y abandonadas desde hace 17 años

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una proposición que urge a rehacer las instalaciones del campo de tiro con arco construidas para los Juegos Olímpicos de 1992, que permanecen desmontadas y abandonadas en un solar municipal desde hace 17 años. La construcción es obra de los arquitectos Enric Miralles y Carme Pinós, galardonadas con el premio Ciutat de Barcelona y se desmanteló por las obras de ampliación de la Línea 5. Se hizo con la idea de que se reconstruyeran, pero el plazo venció en 2019 sin que el compromiso se cumpliera.

Las dependencias formaban parte del centro deportivo municipal (CEM) de Vall d’Hebron-La Teixonera. El equipamiento público está inmerso desde hace años en degradantes carencias permanentes, sin agua caliente en los vestuarios, gradas clausuradas por riesgos estructurales y presencia de ratas. El consistorio ha impuesto sanciones por valor de 32.000 euros al gestor del equipamiento, la Fundación Marcet.

Barcelona en Comú ha formulado la proposición y ha recabado el apoyo del resto de grupos de la oposición. Los Comuns han defendido que el antiguo pabellón de tiro con arco puede albergar unos vestuarios adecuados de los campos de fútbol del CEM y la zona de bar del que carece. La fuerza de gobierno, el PSC, se ha abstenido.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha dicho compartir el fondo de la propuesta, aunque la ha juzgado “simplista” y ha opinado que “no asegura una solución técnicamente viable” para resolver la “realidad mucho más compleja” sobre los cambiadores maltrechos y con trazas de insalubridad de recinto deportivo público de Vall d’Hebron-La Teixonera. El gobierno plantea recuperar la instalación en torno a la losa del Vall d’Hebron, donde el ejecutivo proyecta crear espacios públicos en torno al nuevo edificio de las consultas externas del hospital. En la misma comisión, se ha concedido por unanimidad la aprobación definitiva al plan para construir el edificio sanitario.

"Dar vida" al 92

El concejal Pau Gonzàlez (BComú) ha reclamado “volver a dar vida a piezas olímpicas” que “llevan casi dos décadas abandonadas en un trozo del parque del Vall d’Hebron, deteriorándose en un suelo público municipal”. El edil ha subrayado que, al desarmarse el edificio para facilitar los trabajos para alargar la L5, un convenio exigía encargar a Pinós que la instalación olímpica se rehiciera en el margen de un año. “Desde que en 2019 venció, no hemos cumplido con los acuerdos”, ha constatado.

En paralelo, Gonzàlez ha remarcado que los 1.700 usuarios del CEM Vall d’Hebron-La Teixonera siguen sufriendo la falta habitual de agua caliente en vestuarios que ha descrito como “contenedores provisionales con riesgo y una insalubridad evidente”. “Ha habido dos sanciones pero no hay un cambio por parte de los gestores ni una recuperación del patrimonio”, ha lamentado.

El concejal ha urgido a sacar a concurso las obras para mejorar los vestuarios del equipamiento municipal y adoptar un espacio de bar. Ha considerado que puede resolverse integrándolos en las instalaciones del campo de tiro con arco si se rehacen. “Planteamos recuperar patrimonio para tener legado olímpico lleno de vida y darle sentido”, ha blandido Gonzàlez. En esa línea, los Comuns han pedido que el inmueble pendiente de volverse a levantar se incluya en el catálogo de patrimonio municipal para blindarlo.

Condicionantes técnicos

En su respuesta, Bonet ha contestado a Barcelona en Comú que dirigió la cartera de urbanismo de la ciudad durante los ocho años del gobierno de la exalcaldesa Ada Colau. “No sé cuántas acciones hicieron sobre este proyecto durante aquellos años”, ha recriminado. La teniente ha expresado que cabe “recuperar los vestuarios y los espacios con su espíritu original”, pero ha advertido que “hay condicionantes técnicos y de gestión que no son menores” anteriores a la reconstrucción del campo de tiro con arco.

El gobierno socialista se propone recuperar la obra de Miralles y Pinós en la transformación de la losa del Vall d’Hebron. Bonet ha explicado que, antes de final de año, deben licitarse las obras de ordenación de espacios públicos alrededor de la losa para “introducir nuevos usos en la ciudad y de barrio y ordenar el espacio público donde se deberá integrar la pieza del edificio del tiro con arco”.

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El edificio de consultas externas del Hospital Vall d’Hebron ha recibido el último aval necesario para levantarse este martes. Antes de obtener el visto bueno definitivo, se ha modificado el proyecto de construcción para revisar accesos, ampliar algunos servicios, crear más salas de espera y corregir la organización interna para encajar el diseño con los condicionantes del planeamiento.