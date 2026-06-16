El gobierno Collboni ofrece reducir horario de trabajo y contratar a 25 empleados para acabar con la huelga de bibliotecas

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha tenido que dar explicaciones este martes sobre el conflicto laboral en las bibliotecas públicas de Barcelona, cuyo servicio se ve se ve alterado por la huelga indefinida convocada por los sindicatos CGT e Intersindical desde el 26 de mayo. Durante la comisión municipal de servicios sociales, la oposición ha apremiado al ejecutivo del PSC a atender las reclamaciones de los trabajadores para resolver el pulso. Los socialistas han defendido que existe una negociación abierta y que han planteado propuestas a los representantes de la plantilla para poner fin al paro.

El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha concretado que el gobierno municipal ofrece una “reducción de 35 horas semanales en el cómputo mensual de todo el personal” y un “incremento de 25 personas en la plantilla” de las bibliotecas municipales, entre otras medidas. El edil ha añadido que sería óptimo que hubiera más contrataciones pero ha opinado que demuestra un “esfuerzo importante” para aliviar las quejas de los empleados. Los bibliotecarios aluden a sobrecarga de trabajo, falta de personal y dificultades para cubrir bajas. Además, reivindican una mejora de las condiciones laborales y un reconocimiento económico por la antigüedad laboral.

Marcé también ha mencionado que el consistorio propone una “funcionarización” de la plantilla de bibliotecas, “homogeneización de horarios”, igualar las condiciones entre empleados del servicio, la “creación de un marco para reconocer la antigüedad” y una reorganización “más favorable a la conciliación”. En ese sentido, el ayuntamiento plantea "cinco días de trabajo, con seis bloques horarios, un mínimo de una tarde libre fija y un día a la semana de doblaje difícilmente evitable" sin más refuerzos de plantilla, ha reconocido Marcé.

Aviso de deterioro

Los partidos de la oposición han reclamado al ejecutivo del PSC que profundice en el diálogo con los trabajadores para evitar que el paro en las bibliotecas se prolongue. "No es solo un conflicto laboral, sino un aviso del deterioro de un servicio esencial", ha alertado Antonio Verdera (PP), que ha sostenido que el gobierno municipal "no puede mirar a otro lado ni gestionar la huelga como si fuera una incidencia".

"Ha faltado anticipación, escucha y diálogo", ha diagnosticado Neus Munté (Junts). "Las bibliotecarias son sobre todo mujeres y sufren una discriminación histórica, hacer jornadas de 11 horas es una barbaridad, el ayuntamiento ha respondido con demasiada poca empatía", ha cuestionado Pau Gonzàlez (Barcelona en Comú). "Hay voluntad para la negociación y el acuerdo, dialoguen y hablen", ha urgido Jordi Castellana (ERC).

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"No hay inmovilismo", ha contestado Marcé, que ha enmarcado el pulso laboral en las "lógicas sindicales de este momento", con elecciones para los representantes de los trabajadores en el horizonte. "Con todo esto, tenemos que encontrar una solución y el ayuntamiento no tiene una posición cerrada", ha defendido el socialista. A su vez, ha opinado que las posturas del gobierno local y los sindicatos "están más cerca de lo que a veces parece". El PSC ha apoyado una proposición del PP que llama al gobierno a respaldar las peticiones de los trabajadores de las bibliotecas, que se ha ratificado por unanimidad.