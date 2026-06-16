El colegio de las Teresianas de Barcelona aún no ha solicitado permiso para el anunciado museo de Gaudí

El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado este martes que no ha recibido por el momento una solicitud del colegio de las Teresianas del distrito de Sarrià-Sant Gervasi para abrir un museo dedicado a Antoni Gaudí dentro de sus instalaciones. Coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona, la congregación religiosa anunció la semana pasada la futura apertura de un espacio dedicado a la trayectoria vital y profesional del arquitecto dentro de su centro educativo, proyectado por el genio modernista. La revelación ha provocado descontento entre familias del colegio, que han protestado por la falta de información que aseguran que rodea al plan y la incógnita sobre cómo se piensa compatibilizar un proyecto que tachan de turístico con la vida diaria de una escuela que alberga a menores.

A pregunta del PP en la comisión municipal de servicios sociales, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha confesado no tener apenas conocimiento del museo que se planea, más allá de lo que las teresianas avanzaron hace unos días mediante un comunicado. “En el ayuntamiento no ha entrado ninguna propuesta de modificación urbanística ni ninguna propuesta de permiso”, ha afirmado el edil.

Marcé ha apuntado que, “si llega una propuesta” a manos del consistorio, será necesario valorar “muchos elementos”. “Compatibilidad, usos, tiempo para hacer una modificación de plan urbanístico que con toda seguridad se tendrá que hacer, si es oportuno o no…”, ha enumerado.

Prioridad en los menores

El concejal Antonio Verdera (PP) ha enfatizado la “inquietud” que la idea de montar un museo de Gaudí en el centro educativo de la calle Ganduxer ha despertado en familias, la comunidad educativa y los vecinos. “No cuestionamos el valor patrimonial y cultural del edificio, ni la importancia de preservar la obra de Gaudí, pero no podemos hacerlo a costa de alterar la vida ordinaria del centro escolar, la seguridad y la privacidad de los menores”, ha esgrimido el popular.

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Marcé ha subrayado en que “no hay ningún trámite iniciado porque no ha habido ninguna demanda” presentada al ayuntamiento para promover el museo en el colegio. “Tanto la concejal de distrito como yo nos hemos enterado en buena parte del proyecto a través de una nota de prensa, no tenemos mucha más información”, ha insistido el concejal del PSC. Ha juzgado “precipitado” pronunciarse más allá por el momento. En todo caso, ha blandido que el proyecto requerirá de una evaluación municipal si se acaba formulando para determinar “si es viable o no y si es oportuno o no”.