Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasMundial EspañaAndicBarcelonaSara BarquineroTour FranciaRafa MirCatalunyaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Casagemes, Canyadó y Manresà

Badalona inaugura un nuevo 'casal' que dará servicio a las personas mayores de tres barrios de la ciudad

El equipamiento ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros, que ha asumido íntegramente el ayuntamiento

REPORTAJE | Mayores enganchados al 'casal': "Nos da un motivo para salir de casa"

Inauguración del nuevo 'casal' para personas mayores de Canyadó-Casagemes-Manresà de Badalona, con la presencia del alcalde, Xavier Garcia Albiol

Inauguración del nuevo 'casal' para personas mayores de Canyadó-Casagemes-Manresà de Badalona, con la presencia del alcalde, Xavier Garcia Albiol / AJUNTAMENT DE BADALONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los barrios de Canyadó, Casagemes y Manresà disponen desde este lunes por la tarde de un nuevo equipamiento para sus personas mayores. El nuevo 'casal de gent gran' se ha construido en la planta baja del edificio situado en el solar de la antigua fábrica Jumberca, y ha precisado una inversión de 1,1 millones de euros, asumidos íntegramente por el ayuntamiento. El inmueble tiene una superficie de 506 m², dispone de salas de recepción, de espera, de manualidades, de ordenadores, y otras tres polivalentes, entre las cuales una de 190 m² destinada a la celebración de actos y usos múltiples. "Este 'casal' era una necesidad para los vecinos", ha declarado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

El consistorio asegura que en el diseño del nuevo 'casal' se han incorporado "todas las medidas de seguridad propias de este tipo de equipamientos", y que se han utilizado materiales "que garantizan el aislamiento acústico del espacio", para preservar una "convivencia adecuada" tanto de las viviendas del edificio como de las aulas del Institut La Riera.

A la inauguración del espacio asistió el alcalde Albiol, que ha recordado que se trata del primer 'casal' construido en la ciudad en prácticamente 20 años: "Este 'casal' es mucho más que un edificio; es la respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y una muestra de compromiso del gobierno municipal con la mejora de los barrios y la calidad de vida de las personas mayores".

Noticias relacionadas y más

El alcalde Albiol posa con los usuarios del nuevo 'casal' de personas mayores de Casagemes-Canyadó-Manresà

El alcalde Albiol posa con los usuarios del nuevo 'casal' de personas mayores de Casagemes-Canyadó-Manresà, en Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

El consistorio indica que el nuevo local permite sustituir el antiguo 'casal' de Canyadó, "ubicado en un espacio obsoleto para las necesidades actuales" y que presentaba elementos que dificultaban el uso del espacio, como por ejemplo accesos independientes, dimensiones reducidas y escaleras. El gobierno municipal indica que el espacio que ocupaba el equipamiento pasará a disposición de la Associació de Veïns de Canyadó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
  2. Las urbanizaciones sin regularizar del área de Barcelona tienen capacidad para absorber a 100.000 vecinos más
  3. El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO
  4. Interrumpida la R2 entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías
  5. El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico
  6. Barcelona debatirá el futuro de un centro comercial de la Vila Olímpica tras quedar desierta su subasta
  7. Barcelona se queda con el control de 5 km de costa entre la Barceloneta y el Fòrum tras un acuerdo histórico con el Estado
  8. Plataformas ecologistas de Terrassa activan un 'crowdfunding' para llevar a los tribunales un polémico aparcamiento

Badalona inaugura un nuevo 'casal' que dará servicio a las personas mayores de tres barrios de la ciudad

Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

El transporte en Barcelona seguirá al 50%: hasta cuándo podrás pagar la mitad

El transporte en Barcelona seguirá al 50%: hasta cuándo podrás pagar la mitad

Dos detenidos por arrancar un reloj de 50.000 euros a un turista cuando subía a un taxi en Barcelona

13 buenos restaurantes que debes descubrir antes de que acabe junio

13 buenos restaurantes que debes descubrir antes de que acabe junio

Barcelona buena y barata: Els Ocellets, ensaladilla, mejillones del Delta, calamares a la romana y arroz del 'senyoret'

Barcelona buena y barata: Els Ocellets, ensaladilla, mejillones del Delta, calamares a la romana y arroz del 'senyoret'

El 60º aniversario del IED convierte el Palau Reial de Pedralbes en una pasarela de nuevos talentos

El 60º aniversario del IED convierte el Palau Reial de Pedralbes en una pasarela de nuevos talentos

Fabra i Coats, un espacio para la memoria industrial de Barcelona