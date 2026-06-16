Casagemes, Canyadó y Manresà
Badalona inaugura un nuevo 'casal' que dará servicio a las personas mayores de tres barrios de la ciudad
El equipamiento ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros, que ha asumido íntegramente el ayuntamiento
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Los barrios de Canyadó, Casagemes y Manresà disponen desde este lunes por la tarde de un nuevo equipamiento para sus personas mayores. El nuevo 'casal de gent gran' se ha construido en la planta baja del edificio situado en el solar de la antigua fábrica Jumberca, y ha precisado una inversión de 1,1 millones de euros, asumidos íntegramente por el ayuntamiento. El inmueble tiene una superficie de 506 m², dispone de salas de recepción, de espera, de manualidades, de ordenadores, y otras tres polivalentes, entre las cuales una de 190 m² destinada a la celebración de actos y usos múltiples. "Este 'casal' era una necesidad para los vecinos", ha declarado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.
El consistorio asegura que en el diseño del nuevo 'casal' se han incorporado "todas las medidas de seguridad propias de este tipo de equipamientos", y que se han utilizado materiales "que garantizan el aislamiento acústico del espacio", para preservar una "convivencia adecuada" tanto de las viviendas del edificio como de las aulas del Institut La Riera.
A la inauguración del espacio asistió el alcalde Albiol, que ha recordado que se trata del primer 'casal' construido en la ciudad en prácticamente 20 años: "Este 'casal' es mucho más que un edificio; es la respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y una muestra de compromiso del gobierno municipal con la mejora de los barrios y la calidad de vida de las personas mayores".
El consistorio indica que el nuevo local permite sustituir el antiguo 'casal' de Canyadó, "ubicado en un espacio obsoleto para las necesidades actuales" y que presentaba elementos que dificultaban el uso del espacio, como por ejemplo accesos independientes, dimensiones reducidas y escaleras. El gobierno municipal indica que el espacio que ocupaba el equipamiento pasará a disposición de la Associació de Veïns de Canyadó.
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