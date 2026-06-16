El 42% de los barceloneses están abonados a un gimnasio

El 42,3% de los barceloneses están abonados a un centro deportivo o de fitness, según un estudio del Institut Barcelona Esports (IBE) y ADECAFF.

El informe identifica 949 centros deportivos en Barcelona, 929 de ellos operativos y 20 en proceso de apertura, con un total de 733.061 abonados. El Ayuntamiento destaca que la cifra sitúa a la ciudad “muy por encima de la media europea”, al tiempo que “refleja la consolidación de los hábitos saludables entre la ciudadanía”.

Cada vez más

Los últimos años se ha registrado un incremento sostenido de la demanda vinculada a la salud y al bienestar, según el consistorio barcelonés: desde 2020 la ciudad ha sumado 77 centros, lo que supone un crecimiento del 10%. Pero el mayor aumento se ha experimentado en los últimos años, con 21 centros más en 2024 y otros 29 en 2025.

Las cadenas internacionales siguen ganando peso en el mercado y lideran buena parte de las nuevas aperturas registradas durante los últimos años.

Los 40 centros deportivos municipales representan solo el 4,4% del total, pero tienen más de 201.000 usuarios, por lo que concentran el 27,5% de los abonos.

Los 40 centros deportivos municipales representan solo el 4,4% del total, pero tienen más de 201.000 usuarios, por lo que concentran el 27,5% de los abonos. También suponen el 25,5% de la facturación, con 122 millones de euros. Casi todos disponen de piscina y el 46% incorporan espacios de hidroterapia, porcentajes “muy superiores” a los del conjunto del sector privado, destaca el Ayuntamiento, que ha puesto en valor estos centros dentro del ecosistema deportivo de la ciudad.

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La gran mayoría de centros deportivos corresponden al sector privado, con 908 instalaciones y 531.725 abonados, lo que supone el 96% de la oferta y una facturación de 354,4 millones de euros anuales. El segmento ‘boutique’ representa el 75,5% de los centros privados, seguido por el ‘middle-market’ (16%) y el de bajo coste (4,3%).