Las urbanizaciones sin regularizar del área de Barcelona tienen capacidad para absorber a 100.000 vecinos más

La 'Barcelona no densificada' tiene un amplio margen para crecer según el planeamiento urbanístico vigente. Especialmente en las 367 urbanizaciones con déficits de la provincia, en la palestra por la reivindicación para regularizarlas de decenas de alcaldes y una reforma legal del Govern para facilitarlo. Su potencial crecimiento lo analiza un reciente estudio de la Diputación de Barcelona (DIBA), que sitúa en hasta 127.995 los nuevos habitantes que estas áreas diseminadas pueden llegar a absorber con base a los planes urbanísticos que hoy rigen.

El informe de la DIBA señala que si estas zonas registran ahora 88.629 vecinos empadronados, un potencial proceso de densificación puede llegar a incrementar esa cifra hasta otra que esté entre los 185.700 y los 216.624 empadronados en total. Lo que, a juicio del análisis provincial, "representaría un reto relevante para las políticas públicas, ya que se produciría en asentamientos que actualmente no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados plenamente habitables".

Lorena Perona, técnica del área de Urbanismo de la DIBA, advierte de que las cifras son un "ejercicio teórico para saber cuánta gente como máximo podrían acoger las urbanizaciones con déficits urbanísticos", y no una proyección demográfica real. Es decir, que el dato no es una estimación del incremento de población previsible, sino "un sumatorio del total de vecinos empadronados en todas las parcelas en el supuesto de que estuvieran completamente edificadas", matiza Perona.

Esa potencial densificación, de hecho, arroja una horquilla de entre 97.071 y 127.995 nuevos vecinos que estas urbanizaciones pueden llegar a asumir. El cálculo integra dos variables. Por un lado, los nuevos empadronados que cabrían en parcelas hoy vacías y todavía por construir, que el dictamen cuantifica entre 58.601 y 82.044. Por otro, los nuevos habitantes que aflorarían en una hipotética conversión de las segundas residencias en primeras, entre 38.470 y 45.951.

Futuras primeras residencias en el Baix Llobregat y el Maresme

Las estimaciones máximas de la DIBA hacen hincapié en el fenómeno del cambio de uso de segundas a primeras residencias, una tendencia al alza estos últimos años. Incluso ubica territorialmente las comarcas donde el incremento puede llegar a ser mayor. En términos absolutos, destacan el Baix Llobregat, el Maresme, la Anoia y el Alt Penedés, que oscilarían entre los 8.002 nuevos potenciales habitantes de la primera y los 5.352 vecinos de la última de las comarcas citadas.

En el cómputo global, no obstante, sumando tanto los cambios de uso residenciales como las obras nuevas, las comarcas remarcables son el Moianès, Osona y la Selva. En las urbanizaciones con déficits de la primera de estas comarcas, por ejemplo, hay actualmente empadronadas 839 personas. Pues el estudio contempla que el planeamiento permite que llegaran a ellas otras 2.998 personas más, lo que implicaría un aumento poblacional máximo del 357%.

Estos potenciales crecimientos chocan frontalmente con la falta de servicios esenciales de estas urbanizaciones, que las convierten en lugares no preparados para ser habitados. Este diario ya publicó que un total de 70.000 vecinos están a día de hoy empadronados en urbanizaciones que directamente no tienen red pública de alcantarillado o sufren una con carencias, lo que les obliga a usar fosas sépticas individualizadas o incluso mecanismos más rudimentarios como vertidos de aguas residuales a la vía pública. Luego hay otros 5.515 vecinos que viven sin acceso a una red de agua potable, mientras que otros 38.885 residentes lidian a diario con una red en mal estado.

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Mientras tanto, los alcaldes exigen al Govern soluciones concretas para las urbanizaciones sin legalizar. Las principales reclamaciones son tres: constituir una mesa de trabajo alcaldes-Generalitat sobre urbanizaciones; habilitar las fuentes de financiación adecuadas; y redactar un Plan Director Urbanístico para todas las urbanizaciones con déficits de Catalunya.