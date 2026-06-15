Comercio
Rivera abre su segunda tienda de ropa en Barcelona, la 17ª de la firma madrileña en toda España
La compañía de moda femenina planea nuevas aperturas en Valencia o Marbella así como superar los 19 millones en ventas en 2026
La compañía madrileña de moda femenina Rivera ha abierto su segunda tienda en Barcelona, un comercio estrenado el pasado viernes y que está situado en el número 2 de la plaza de Francesc Macià. La firma ya contaba con un local en Rosselló, 218.
La apertura forma parte de una estrategia de crecimiento de Rivera, empresa fundada en 1977 que tiene un más de un centenar de empleados y que se propone lograr ventas por 19 millones de euros durante este 2026.
Fondos propios
La facturación de 2025 fue de 17,6 millones y con la previsión de superar los 19 este años, Rivera confía en poder seguir creciendo con nuevas aperturas empleando para esas inversiones fondos propios, sin necesidad de endeudarse. Marbella o Valencia serán los siguientes destinos. Rivera tiene en total 17 tiendas, de las que 13 están en Madrid.
Rivera cuenta con un taller propio en Madrid, y está asociado con otros ocho talleres especializados. Mediante su canal digital, vende a Portugal, Francia e Italia, sus principales mercados fuera de España.
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