Restablecida la R4 entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell, tras interrumpirse por un incendio cercano a las vías

La circulación del R4 ha quedado restablecida entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell Sud (Vallès OCcidental) sobre las 13.15 horas de este lunes 15 de junio, después de haber sido cortada momentáneamente por un incendio cercano a la zona de vías, según informó Renfe.

La compañía ha detallado que el corte del servicio se ha realizado a petición de los Bombers. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso a las 12.19 horas por un fuego en una zona de cañas y matorrales cerca de las vías del tren.

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En total, el cuerpo de Bombers ha desplazado nueve dotaciones.