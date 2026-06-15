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Restablecida la R4 entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell, tras interrumpirse por un incendio cercano a las vías

El fuego ha quemado cañas y matorrales y los Bomberos han activado nueve dotaciones

Efectivos de los Bomberos durante la intervención realizada en el lugar de los hechos

Efectivos de los Bomberos durante la intervención realizada en el lugar de los hechos / Bombers de la Generalitat

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La circulación del R4 ha quedado restablecida entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell Sud (Vallès OCcidental) sobre las 13.15 horas de este lunes 15 de junio, después de haber sido cortada momentáneamente por un incendio cercano a la zona de vías, según informó Renfe.

La compañía ha detallado que el corte del servicio se ha realizado a petición de los Bombers. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso a las 12.19 horas por un fuego en una zona de cañas y matorrales cerca de las vías del tren.

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En total, el cuerpo de Bombers ha desplazado nueve dotaciones.

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